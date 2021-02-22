أخبار عاجلة

"إيه بي بي" تضيء التنقل الإلكتروني في الدرعية -
اليوم.. "الإداري" ينظر دعوى منع مرتضى منصور من الظهور بالإعلام -
49 وفاة جديدة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم السبت -
الأسبوع في 8 صور: تجمُّد شلالات نياجرا وثوران بركاني عنيف في إيطاليا -
شاهد .. "خطاك السوء سيدي".. مواطنون يعبرون بعفوية عن حبهم لولي العهد -
الكويت تدين بشدة مواصلة الميليشيات الحوثية استهداف المدنيين في السعودية -
"العثيمين" يندِّد بشدة بهجوم "الحوثي" على الرياض بصاروخ باليستي وبعدد من المسيّرات لاستهداف المدنيين -
مصر تسجّل 588 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و49 وفاة -
شاهد .. "صحة" بيشة تواصل حملتها التوعوية والوقائية بالبشائر -
الفتح محطة الهلال لمصالحة جماهيره.. والنصر والاتحاد في مواجهة القادسية وأبها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

رسالة من الرئيس لأمير دولة الكويت تتعلق بتعزيز العلاقات بين البلدين

Print
رسالة من الرئيس السيسي لأمير دولة الكويت تتعلق بتعزيز العلاقات بين البلدين رسالة من الرئيس لأمير دولة الكويت تتعلق بتعزيز العلاقات بين البلدين

مصراوي Masrawy

05:32 م الإثنين 22 فبراير 2021

الكویت - (أ ش أ):

تسلم وزیر الخارجیة الكویتي الشیخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح رسالة خطیة موجھة إلى الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمیر دولة الكویت من الرئیس عبدالفتاح السیسي رئیس جمھوریة العربیة تتعلق بتعزيز العلاقات بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية كونا اليوم، أن الرسالة تتصل بالعلاقات الثنائیة الوثیقة والعمیقة التي تربط البلدین الشقیقین وسبل تعزیزھا في كافة المجالات بالإضافة إلى القضایا محل الاھتمام المشترك.

وأوضحت أن ذلك جاء ذلك خلال استقبال وزیر الخارجیة سفیر جمھوریة مصر العربیة لدى دولة الكویت طارق القوني.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصر تسجّل 588 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و49 وفاة

مصر تسجّل 588 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و49 وفاة

سوريا.. مصرع 3 أشخاص على الأقل جراء اندلاع حريق في مخيم الهول بالحسكة

سوريا.. مصرع 3 أشخاص على الأقل جراء اندلاع حريق في مخيم الهول بالحسكة

تركي آل الشيخ يشيد بشعبي مصر والسعودية: سالت دماؤهم في حروب الأمة

تركي آل الشيخ يشيد بشعبي مصر والسعودية: سالت دماؤهم في حروب الأمة

​بمساحة 136 ألف متر.. وزير النقل يشهد وضع حجر أساس "تحيا مصر المنصورة"

​بمساحة 136 ألف متر.. وزير النقل يشهد وضع حجر أساس "تحيا مصر المنصورة"

شبكة عيون الإخبارية