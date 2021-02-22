حماس ردًا على اشتية: لا معتقلين سياسيين لدينا في غزة

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

غزة - (د ب أ)

قالت وزارة الداخلية التي تديرها حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في غزة اليوم الاثنين، إنه لا يوجد أي معتقلين سياسيين في سجونها وذلك بعد مطالبة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الحركة بالإفراج عن المعتقلين على خلفية سياسية في القطاع.

وقالت الوزارة في بيان: "نؤكد عدم وجود أية معتقلين سياسيين في قطاع غزة، وجميع السجناء لدينا هم موقوفون أو محكومون على خلفية قضايا جنائية، أو أمنية متعلقة بالإضرار بالمقاومة".

وأضافت أن جميع القضايا المذكورة هي منظورة أمام القضاء الفلسطيني، مستدركة أنه وبرغم ذلك، فإنها "تجري المعالجة القانونية لعدد من تلك القضايا تنفيذًا للتوافق الوطني الفلسطيني".

وتابعت أن "هذا الإجراء يأتي امتثالًا لما تم التوافق عليه في حوارات القاهرة مؤخرا ومساهمةً في تعزيز أجواء الحريات العامة"، مؤكدة أن الحريات العامة في قطاع غزة "مصانة ومحفوظة.

ودعت وزارة الداخلية في غزة إلى "التطبيق الأمين لما ورد في المرسوم الرئاسي حول ملف الحريات، وإشاعة الأجواء والمناخات في الضفة الغربية وقطاع غزة على حد سواء؛ من أجل إنجاح العملية الديمقراطية المرتقبة".

وكان اشتية طالب "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة، بالإفراج عن المعتقلين السياسيين في القطاع.

وقال اشتية في مستهل اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي في رام الله: "عطفا على المرسوم الرئاسي لتعزيز مناخات الحريات العامة وإطلاق سراح السجناء على خلفية الرأي والانتماء السياسي نطالب بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين في قطاع غزة والبالغ عددهم أكثر من 80 معتقلا".

وأضاف اشتية: "نؤكد في الوقت ذاته عدم وجود أي معتقل سياسي وصاحب رأي لدى الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، والحريات مصانة حسب النظام الأساسي للسلطة الفلسطينية".

وأصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس قبل يومين، مرسوما رئاسيا بشأن تعزيز "الحريات العامة" وإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الرأي أو الانتماء السياسي.

وصدر المرسوم بناء على ما اتفقت عليه الفصائل الفلسطينية في اجتماعها الأخير في العاصمة المصرية القاهرة في التاسع من الشهر الجاري بشأن آليات إجراء الانتخابات العامة المقرر انطلاقها بعد ثلاثة أشهر.

وتبادلت حماس وحركة فتح التي تهيمن على السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية اتهامات مستمرة بشن حملات اعتقال سياسي على مدار سنوات الانقسام الداخلي المستمر منذ 2007.