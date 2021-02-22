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فلسطين : السفر الى الاردن بالتنسيق مع المملكة

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فلسطين : السفر الى الاردن بالتنسيق مع المملكة فلسطين : السفر الى الاردن بالتنسيق مع المملكة

جى بي سي نيوز :- أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين وسفارة دولة فلسطين لدى المملكة الأردنية الهاشمية عن استئناف العمل بآلية السفر السابقة، وإعادة فتح منصة التسجيل للراغبين بالسفر.

وأوضح فريق العمل المختص في الوزارة، في بيان، اليوم الأحد، أن آلية السفر السابقة كانت تتم عبر التنسيق المسبق مع الأشقاء في المملكة الاردنية الهاشمية، والعمل جارٍ على تحديد رحلات جديدة للمواطنين الذين سلجوا سابقا، وحصلوا على الموافقات اللازمة ، وتم الغاء رحلاتهم بسبب اغلاق معبر الكرامة ، وفق معا . 

كما أعلن مجددا اعادة فتح منصة التسجيل للسفر الى كل من ( شيكاغو، نيويورك، الدوحة، القاهرة، الرياض، دبي، اسطنبول، فرانكفورت) أمام المواطنين والطلبة ورجال الاعمال الراغبين بالسفر ممن لم يسجلوا لدينا سابقا وذلك عبر الرابط التالي: http://www.mofa.pna.ps/Evacuation وذلك ابتداء من مساء اليوم الأحد، في تمام الساعة السادسة، ولغاية الساعة السادسة من مساء الثلاثاء المقبل الموافق 23/02/2021 ، علما بأن الهدف من التسجيل في هذه المرحلة هو لحصر الأعداد فقط .

جي بي سي نيوز

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