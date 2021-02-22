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كمرحلة أولية.. "تراحم" تُدشن نظام المساعدات العينية الإلكتروني

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كمرحلة أولية.. "تراحم" تُدشن نظام المساعدات العينية الإلكتروني كمرحلة أولية.. "تراحم" تُدشن نظام المساعدات العينية الإلكتروني
يوفر خدمات شحن البطاقات الممغنطة آلياً وخيارات شراء المواد الاستهلاكية

كمرحلة أولية..

‬دشّنت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" نظام تقديم المساعدات العينية من خلال القنوات الإلكترونية، والذي سيتم تطبيقه كمرحلة أولية على أكثر من 960 مستفيداً بمنطقة الرياض، ويوفر خدمات شحن البطاقات الممغنطة آلياً دون الحاجة لمراجعة مقر اللجنة الفرعية للحصول على الدعم.

كما يتيح النظام خيارات شراء المواد الاستهلاكية والعينية من خلال سلسلة من المتاجر الغذائية والكهربائية والأنسجة والصيدليات، وذلك وفقاً لتقييم دراسة الحالة والاحتياج الفعلي للمستفيدين، كما يتيح حرية اختيار نوع وكمية وصنف الاحتياج وفق ذوق المستفيد.

وأوضح الأمين العام لـ"تراحم" تركي البطي، أن "الخدمة جاءت إيماناً بأهمية تيسير متطلبات الفئات المشمولة بالرعاية دون تحمّلهم العناء لمراجعة الفرع الذي يتبعه المستفيد، وهي تسبق هدفنا القادم المتمثل في تدشين المنصة الموحدة لخدمة المستفيدين، والتي على إثرها سيتمكن مستفيدو "تراحم" من التقديم إلكترونياً على برامج وخدمات "تراحم".

وأضاف: "هذه الخطوة هي تحقيق عملي لتوجيهات معالي رئيس اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بالعمل على تقديم خدمات لمستفيد اللجنة بدرجة عميل من حيث المستوى والآلية، والتنفيذ بما يتماشى مع استراتيجية اللجنة بالتحول من الرعوية إلى التنموية".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية