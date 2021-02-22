أخبار عاجلة

الأسبوع في 8 صور: تجمُّد شلالات نياجرا وثوران بركاني عنيف في إيطاليا -
شاهد .. "خطاك السوء سيدي".. مواطنون يعبرون بعفوية عن حبهم لولي العهد -
الكويت تدين بشدة مواصلة الميليشيات الحوثية استهداف المدنيين في السعودية -
"العثيمين" يندِّد بشدة بهجوم "الحوثي" على الرياض بصاروخ باليستي وبعدد من المسيّرات لاستهداف المدنيين -
مصر تسجّل 588 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و49 وفاة -
شاهد .. "صحة" بيشة تواصل حملتها التوعوية والوقائية بالبشائر -
الفتح محطة الهلال لمصالحة جماهيره.. والنصر والاتحاد في مواجهة القادسية وأبها -
دول خليجية تتضامن مع موقف السعودية الرافض لتقرير أمريكي بشأن خاشقجي -
تأجيل مواجهة فريقَيْ ضمك والشباب 24 ساعة بسبب ظروف الطيران -
"الحجرف" يدين استهداف "الحوثي" للرياض وخميس مشيط وجازان بهجوم باليستي وطائرات مسيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"سعود الطبية" تطلق حملة تحث منسوبيها على التبرع بالدم

Print
"سعود الطبية" تطلق حملة تحث منسوبيها على التبرع بالدم "سعود الطبية" تطلق حملة تحث منسوبيها على التبرع بالدم
ضمن مسؤوليتها الاجتماعية وأولوياتها تجاه المجتمع

‬ أطلقت مدينة الملك سعود الطبية، حملة التبرع بالدم لمنسوبيها؛ اليوم الاثنين، ضمن مسؤوليتها الاجتماعية وأولوياتها تجاه المجتمع.

وقال المدير التنفيذي المشارك للخدمات الصحية الدكتور فيصل المزروع: إن الحملة تأتي استجابة لدعوة المختبر الإقليمي وبنك الدم بصحة الرياض، وانطلاقاً من أهداف المدينة الاستراتيجية نحو المساهمة الفعالة في التوعية والتثقيف الصحي.

وأضاف: كما تأتي لرفع وتحسين المستوى الصحي للمواطنين ومساعدة المرضى والمحتاجين في ظل أزمة فيروس “كورونا” المستجد الراهنة، إلى جانب المحافظة على الرقم المسجل باسم المملكة العربية التي تحتل المرتبة الأولى عالمياً في التبرع بالدم.

وأوضح الدكتور "المزروع" أن المتبرع ينال عدة فوائد صحية من تبرعه بالدم مثل: زيادة نشاط نخاع العظام في إنتاج كميات جديدة من الخلايا وكريات الدم الحمراء وكريات الدم البيضاء والصفائح الدموية وزيادة نشاط الدورة الدموية ويقلل مخاطر الإصابة بأمراض القلب وانسداد الشرايين، بالإضافة إلى أنه يمنع تراكم الحديد لدى المرضى الذين يعانون من الحديد الزائد مثل الصبغ الدموي.

يُذكر أن الحملة تمتد لثلاثة أيام في بهو البرج الطبي الأول من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثالثة مساءً، وتستهدف كل منسوبي المدينة الراغبين في المشاركة، حيث تسعى إلى استقطاب ومشاركة أكبر شريحة ممكنة لإنجاحها وتحقيق أهدافها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الكويت تدين بشدة مواصلة الميليشيات الحوثية استهداف المدنيين في السعودية

الكويت تدين بشدة مواصلة الميليشيات الحوثية استهداف المدنيين في السعودية

دول خليجية تتضامن مع موقف السعودية الرافض لتقرير أمريكي بشأن خاشقجي

دول خليجية تتضامن مع موقف السعودية الرافض لتقرير أمريكي بشأن خاشقجي

عُمان تعرب عن تضامنها مع السعودية في موقفها بشأن التقرير الذي زُوِّد به الكونغرس حول مقتل "خاشقجي"

عُمان تعرب عن تضامنها مع السعودية في موقفها بشأن التقرير الذي زُوِّد به الكونغرس حول مقتل "خاشقجي"

باكستان تعرب عن تضامنها مع السعودية في موقفها بشأن التقرير الذي زُوِّد به الكونغرس حول مقتل "خاشقجي"

باكستان تعرب عن تضامنها مع السعودية في موقفها بشأن التقرير الذي زُوِّد به الكونغرس حول مقتل "خاشقجي"

شبكة عيون الإخبارية