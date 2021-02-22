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يوجّه باستكمال العناصر والتفاصيل الخاصة باستصلاح الأراضي في توشكى

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السيسي يوجّه باستكمال العناصر والتفاصيل الخاصة باستصلاح الأراضي في توشكى يوجّه باستكمال العناصر والتفاصيل الخاصة باستصلاح الأراضي في توشكى

مصراوي Masrawy

05:18 م الإثنين 22 فبراير 2021

كتب- محمد سامي:

وجّه الرئيس عبدالفتاح ، باستكمال كافة العناصر والتفاصيل الخاصة باستصلاح الأراضي في توشكى، والاعتماد على الوسائل الزراعية التي تتناسب مع طبيعة الأراضي والمناخ هناك، فضلًا عن تكامل آليات العمل بين القطاعات المعنية، سعيًا لتحقيق الهدف الاستراتيجي لإضافة مساحات جديدة من الرقعة الزراعية في .

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي اليوم الاثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، واللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء كامل هلال رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية المصرية للتصدير والتنمية الصناعية.

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