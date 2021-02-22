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وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يتفقون على فرض عقوبات على بسبب نافالني

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وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يتفقون على فرض عقوبات على روسيا بسبب نافالني وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يتفقون على فرض عقوبات على بسبب نافالني

مصراوي Masrawy

05:27 م الإثنين 22 فبراير 2021

بروكسل - (د ب أ)

أفادت مصادر دبلوماسية أوروبية لوكالة الأنباء الألمانية، بأن وزراء خارجية الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي اتفقوا على فرض عقوبات جديدة على ، على خلفية اعتقالها للمعارض أليكسي نافالني، في خطوة قد تزيد التوترات مع موسكو.

وقال جوزيب بوريل ممثل الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي قبل محادثاته مع الوزراء الـ27 في بروكسل "من الواضح أن روسيا في طريق المواجهة مع الاتحاد الأوروبي".

ويمهد الضوء الأخضر من الوزراء الطريق لإجراءات مثل تجميد الأصول أو حظر السفر تستهدف الأشخاص المرتبطين بسجن المعارض البارز للكرملين نافالني.

ويمكن الآن أن يبدأ العمل لاختيار الجهات أو الأفراد المستهدفين بالعقوبات ووضع الإطار القانوني لها.

ومن المتوقع أن يستخدم الاتحاد الأوروبي آليته الجديدة لفرض عقوبات على المتورطين في انتهاكات لحقوق الإنسان حول العالم.

وفرض التكتل بالفعل تدابير عقابية على موسكو على خلفية دورها في الصراع في أوكرانيا، وبعد محاولة تسميم نافالني في أغسطس.

وتهدد روسيا بفرض تدابير مضادة إذا ما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة عليها.

وكان نافالني نجا من محاولة تسميم بغاز أعصاب وتم نقله لتلقي العلاج في ألمانيا. وقد عاد إلى روسيا منتصف يناير، حيث تم اعتقاله على الفور. وحكم عليه بالسجن بتهمة انتهاك قواعد الإفراج المشروط في إدانة سابقة بالاحتيال.

ومنذ ذلك الحين، تطالب دول الاتحاد الأوروبي بإطلاق سراح نافالني، دون جدوى، وسط موجة من الاحتجاجات الداعمة له في روسيا، واعتقال الآلاف من المشاركين فيها.

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