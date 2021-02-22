جونسون يطرح خطة لخروج إنجلترا من الإغلاق

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لندن - (د ب أ)

يعتزم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الاثنين، طرح خطة طريق خروج إنجلترا من الإغلاق الحالي بسبب فيروس كورونا.

وقال جونسون إنه يريد رفع الإغلاق بطريقة "حذره لكن لا رجوع فيها".

وأمضت إنجلترا شهرين في حالة إغلاق ولكن تم بالفعل تخفيف بعض الإجراءات.

وأعلنت وزارة الصحة يوم السبت أن نزلاء دور الرعاية سيتمكنون من الاتصال بزائر واحد بشكل منتظم اعتبارا من 8 مارس.

ومن المتوقع أن يجري إعادة فتح المدارس في ذلك اليوم أيضا.

واعتبارا من 29 مارس، قد تجتمع أسرتان أو مجموعات تصل لستة أشخاص في الخارج. وفيما بعد سوف يعاد فتح المتاجر والمطاعم والحانات ومصففي الشعر والفنادق.

وقالت المصادر إن الثامن والـ29 من مارس هي حاليا المواعيد المؤكدة لتخفيف القيود فيما تريد الحكومة مراقبة الإحصاءات قبل اتخاذ المزيد من القرارات.

يكشف جونسون رسميا عن الخطط للنواب عصر اليوم الاثنين قبل عقد مؤتمر صحفي مع الصحفيين في المساء.

بدأ الإغلاق في إنجلترا في الخامس من يناير، ليغلق الحياة العامة في إحدى أكثر الدول تضررا بالجائحة في أوروبا.

غير أن التخفيف الذي سوف يعلنه جونسون سوف يسري فقط على إنجلترا حيث أن حكومات إسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية سوف تقرر قواعدها الصحية بشكل مستقل.

وجدت دراسة جديدة أجراها علماء إسكتلنديون نشرت اليوم الاثنين أن احتمالات دخول المستشفى جراء الإصابة بفيروس كورونا تقل بالنسبة لمن تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح.

وجد الباحثون من جامعة أدنبرة وجامعة ستراثكلايد وجهاز الصحة العامة أن الأشخاص الذين تلقوا لقاح بيونتيك/فايزر أقل احتمالا بنسبة 85 % للعلاج بالمستشفى بعد أربعة أسابيع من الجرعة الأولى، بينما الأشخاص الذين تلقوا لقاح أسترازينيكا/أوكسفورد كانوا أقل احتمالا بنسبة 94% لأن ينقلوا إلى المستشفى.