"سعود الطبية" تطلق حملة تحث منسوبيها على التبرع بالدم

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ضمن مسؤوليتها الاجتماعية وأولوياتها تجاه المجتمع

‬ أطلقت مدينة الملك سعود الطبية، حملة التبرع بالدم لمنسوبيها؛ اليوم الاثنين، ضمن مسؤوليتها الاجتماعية وأولوياتها تجاه المجتمع.

وقال المدير التنفيذي المشارك للخدمات الصحية الدكتور فيصل المزروع: إن الحملة تأتي استجابة لدعوة المختبر الإقليمي وبنك الدم بصحة الرياض، وانطلاقاً من أهداف المدينة الاستراتيجية نحو المساهمة الفعالة في التوعية والتثقيف الصحي.

وأضاف: كما تأتي لرفع وتحسين المستوى الصحي للمواطنين ومساعدة المرضى والمحتاجين في ظل أزمة فيروس “كورونا” المستجد الراهنة، إلى جانب المحافظة على الرقم المسجل باسم المملكة العربية السعودية التي تحتل المرتبة الأولى عالمياً في التبرع بالدم.

وأوضح الدكتور "المزروع" أن المتبرع ينال عدة فوائد صحية من تبرعه بالدم مثل: زيادة نشاط نخاع العظام في إنتاج كميات جديدة من الخلايا وكريات الدم الحمراء وكريات الدم البيضاء والصفائح الدموية وزيادة نشاط الدورة الدموية ويقلل مخاطر الإصابة بأمراض القلب وانسداد الشرايين، بالإضافة إلى أنه يمنع تراكم الحديد لدى المرضى الذين يعانون من الحديد الزائد مثل الصبغ الدموي.

يُذكر أن الحملة تمتد لثلاثة أيام في بهو البرج الطبي الأول من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثالثة مساءً، وتستهدف كل منسوبي المدينة الراغبين في المشاركة، حيث تسعى إلى استقطاب ومشاركة أكبر شريحة ممكنة لإنجاحها وتحقيق أهدافها.