أخبار عاجلة

الأسبوع في 8 صور: تجمُّد شلالات نياجرا وثوران بركاني عنيف في إيطاليا -
شاهد .. "خطاك السوء سيدي".. مواطنون يعبرون بعفوية عن حبهم لولي العهد -
الكويت تدين بشدة مواصلة الميليشيات الحوثية استهداف المدنيين في السعودية -
"العثيمين" يندِّد بشدة بهجوم "الحوثي" على الرياض بصاروخ باليستي وبعدد من المسيّرات لاستهداف المدنيين -
مصر تسجّل 588 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و49 وفاة -
شاهد .. "صحة" بيشة تواصل حملتها التوعوية والوقائية بالبشائر -
الفتح محطة الهلال لمصالحة جماهيره.. والنصر والاتحاد في مواجهة القادسية وأبها -
دول خليجية تتضامن مع موقف السعودية الرافض لتقرير أمريكي بشأن خاشقجي -
تأجيل مواجهة فريقَيْ ضمك والشباب 24 ساعة بسبب ظروف الطيران -
"الحجرف" يدين استهداف "الحوثي" للرياض وخميس مشيط وجازان بهجوم باليستي وطائرات مسيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"لتبقى" تنصح بتجنب استخدام " التحميل" أعلى المركبة

Print
"لتبقى" تنصح بتجنب استخدام "شبكة التحميل" أعلى المركبة "لتبقى" تنصح بتجنب استخدام " التحميل" أعلى المركبة
الحملة أوصت بإطفاء محرك السيارة عند التوقف لفترات طويلة

أبرزت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة "لتبقى" عدة نصائح لتوفير استهلاك المركبات للوقود ومنها، إطفاء محرك السيارة عند التوقف لفترات طويلة؛ حيث إنه من الأسباب المهمة للتوفير في استهلاك الطاقة، إضافة إلى الوقوف في الظل قدر الإمكان، وتجنب الوقوف في الأماكن المشمسة.

وطالبت بالبحث عن "بطاقة الوقود" عند الرغبة في شراء مركبة جديدة كونها المرشد الأمثل لكفاءة المركبة في استهلاك الوقود، وهي وسيلة مُثلى للمقارنة بين عدة أنواع من المركبات من شركات مختلفة لنفس الفئة واختيار أفضلها توفيراً للوقود.

وذكرت الحملة أن شراء مركبة جديدة يعتمد كذلك على عدة أمور منها، التقنيات الموجودة في المحرك مثل "الشحن التوربيني، الشحن فائق السرعة،... إلخ"، والتقنيات الموجودة في ناقل الحركة، بالإضافة إلى انسيابية الهواء والتقنيات الأخرى التي تؤثر على أداء المركبة، فالمحركات الصغيرة يمكن أن تعطي مستوى أداء مماثلًا لمستوى أداء محركات أكبر في ظل استخدام التقنيات السابقة.

وأكدت الحملة كذلك أهمية الصيانة الدورية للمركبة لأنها تسهم في إطالة العمر الافتراضي للمركبة، وتحافظ على معدلات استهلاك الوقود في حدودها الطبيعية التي صممت المركبة من أجلها.

كما دعت أصحاب المركبات إلى تجنب استخدام " التحميل" أعلى المركبة قدر الإمكان، لأن ذلك يؤدي إلى زيادة الوزن، وزيادة مقاومة الهواء، خاصة عند السرعات العالية، مما يزيد استهلاك الوقود.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
المحكمة الاقتصادية تطلب حضور رانيا يوسف في دعوى نزار الفارس.. والتأجيل لجلسة 6 مارس

المحكمة الاقتصادية تطلب حضور رانيا يوسف في دعوى نزار الفارس.. والتأجيل لجلسة 6 مارس

الأمن الاقتصادي: ضبط 2993 قضية ظواهر سلبية في 24 ساعة

الأمن الاقتصادي: ضبط 2993 قضية ظواهر سلبية في 24 ساعة

1.9 تريليون دولار.. "النواب" الأمريكي يقر خطة بايدن لتحفيز الاقتصاد

1.9 تريليون دولار.. "النواب" الأمريكي يقر خطة بايدن لتحفيز الاقتصاد

لماذا يعد الاقتصاديون ولي العهد شخصية قيادية من الطراز الأول؟ اعرف الإجابة

لماذا يعد الاقتصاديون ولي العهد شخصية قيادية من الطراز الأول؟ اعرف الإجابة

شبكة عيون الإخبارية