الإمارات توقع صفقات دفاعية عسكرية بقيمة 12.3 مليار درهم

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

وكالات:

بلغت قيمة الصفقات الدفاعية التي وقعتها الإمارات، خلال أول يومين من معرض "آيدكس"، و"نافدكس" 12.323 مليار درهم ( 3.3 مليار دولار)، من بينها عقد مع شركة رايثيون الأميركية، لشراء بطاريات باتريوت لصالح القوات الجوية والدفاع الجوي الإماراتية.

وقالت وكالة الأبناء الإماراتية "وام"، إن "اليوم الثاني من معرضي آيدكس ونافدكس 2021 شهد إعلان القوات المسلحة الإماراتية عن توقيع 11 صفقة بقيمة 7.293 مليار درهم مع شركات محلية ودولية، ليصل إجمالي الصفقات التي شهدها المعرضان منذ انطلاقتهما نحو 12.323 مليار درهم".

وقال الناطق الرسمي لمعرضي "آيدكس" و"نافدكس"، العميد ركن محمد خميس الحساني، إن "إجمالي الصفقات الخارجية بلغت 6.983 مليار درهم، والتي تمثل نسبة 95 بالمئة من إجمالي قيمة الصفقات، فيما بلغت قيمة الصفقات المحلية 310 ملايين درهم بنسبة 5%".

وأشار الحساني خلال مؤتمر صحافي، إلى أن "العقود الخارجية توزعت على 9 شركات خارجية، وصفقتين محليتين".

وقال العميد ركن بحري فهد ناصر الذهلي، أحد المتحدثين باسم المعرضين، إن "أبرز الصفقات الخارجية التي عقدت، كانت مع شركة ساب، لشراء طائرات الإنذار المبكر نوع (جي 600) لصالح قيادة القوات الجوية والدفاع الجـــوي بقيمة 3.742 مليار درهم، وعقد آخر مع شركة رايثيون الأميركية، لشراء صواريخ باتريوت لصالح قيادة القوات الجوية والدفاع الجوي بقيمة 2.614 مليار درهم".

وأوضح أن الصفقات الخارجية تضمنت "عقدا مع فيريتي الإيطالية بقيمة 136.3 مليون درهم. كما تعاقدت القوات المسلحة مع شركة جوينت ستوك للدعم الفني لنظام ميدان الحرب الإلكترونية للأهداف الوهمية لصالح قيادة القوات الجوية والدفاع الجوي بقيمــــة 30 مليون درهم، وعقداً مع شركة هيسكو باستيون لشراء الحوائط الدفاعية لصالح قيادة القوات البرية بقيمة 27.9 مليون درهم".

فيما تضمنت العقود المحلية التعاقد مع شركة إنترناشونال جولدين جروب، لشراء صواريخ عيار 122 ملم الصواريخ لصالح القوات البرية بقيمة 285 مليون درهم، والتعاقد مع شركة أحمد المزروعي للصناعات المعدنية لتقديم الإسناد الفني وتركيب قواعد الأسلحة وصيانة الأهداف المتحركة لصالح مديرية التدريب.

هذا وتحتضن أبو ظبي في الفترة 21 إلى 25 شباط/فبراير الجاري، فعاليات معرض الدفاع الدولي "آيدكس-2021".