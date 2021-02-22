صور.. محافظ أسوان يشكل لجنة لبحث مطالب أهالي "منطقة الصحابي"

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

أسوان- إيهاب عمران:

قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، خلال جولته الميدانية اليوم الإثنين، في منطقة الصحابي والمدرجة ضمن المناطق العشوائية غير الآمنة، تشكيل لجنة متخصصة للاستماع وعقد حوار مفتوح مع أهالى المنطقة للوصول إلى آلية متكاملة للتعويضات، بجانب إعداد قاعدة بيانات وحصر دقيق وعرضه على المحافظ شخصيًا.

أكد اللواء أشرف عطية أثناء لقاء أهالي المنطقة، على حرصه لتحسين سبل المعيشة لهم والحفاظ على سلامة أرواحهم وممتلكاتهم لأن الدولة لن ترضى أبدًا إلا بالحياة الكريمة للمقيمين بالمناطق العشوائية ومنها الصحابي وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وجه محافظ أسوان المسئولين بالإسراع في تنفيذ المرحلة الثانية لتطوير الصحابي بإنشاء باقي العمارات السكنية بعد الإنتهاء من إنشاء 3 عمارات، تضم 144 وحدة سكنية كاملة المرافق والتشطيب بتكلفة 26 مليون جنيه وبتمويل من صندوق تطوير العشوائيات بمجلس الوزراء.

لافتاً إلى أن تطوير منطقة الصحابي العشوائية يستفيد منه 853 أسرة تم تعويض 337 أسرة في المرحلة الأولى بتسليمهم تعويضات سكنية ومادية وبيت ريفي ومحلات تجارية، في حين تبقى 516 أسرة يجري تعويضهم دون الإضرار بمصالح الأهالي والمجتمع معًا حتى الإنتهاء من إنشاء المشروع بالكامل.