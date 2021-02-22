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غزيرة ورعدية.. الأرصاد تعلن أماكن وقوة المطر لـ72 ساعة من عدم الاستقرار

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غزيرة ورعدية.. الأرصاد تعلن أماكن وقوة المطر لـ72 ساعة من عدم الاستقرار غزيرة ورعدية.. الأرصاد تعلن أماكن وقوة المطر لـ72 ساعة من عدم الاستقرار

مصراوي Masrawy

04:52 م الإثنين 22 فبراير 2021

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس خلال الفترة من الثلاثاء إلى الجمعة المقبل، والتي جاءت على النحو التالي:

يوم الثلاثاء 23 فبراير :

- أمطار متوسطة قد تغزر أحيانا: على مناطق من ( القاهرة - الجيزة - القليوبية) على فترات متقطعة ( 70 % تقريبا)

- أمطار متوسطة الى غزيرة تكون رعدية مصحوبة بالبرد أحيانا: على مناطق من ( كفر الشيخ رة- الدقهلية - الغربية - المنوفية - الشرقية فترات متقطعة ( 80 % تقريبا).

- أمطار متوسطة: على الإسماعيلية السويس تصل لحد على مناطق من شمال ووسط سيناء على مناطق من ( مطروح عبد الرحمن الضبعة.

- أمطار متوسطة: على مناطق من (رأس - الزعفرانة - رأس غارب - الفيوم - بني سويف - المنيا) على فترات متقطعة ( 60 % تقريبا)

- نشاط رياح: على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

تحسن تدريجي في الأحوال الجوية وارتفاع طفيف في درجات الحرارة اعتبارا من الأربعاء 24 فبراير 2021.

يوم الأربعاء 24 فبراير:

- فرص أمطار خليفة إلى متوسطة: على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة (40 % تقريبا).

- أمطار متو سطة: على مناطق من دمياط. بورسعيد- العريش- راس سدر - الطور) على فترات متقطعة ( 40% تقريبا)، قد صل لحد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء،

أمطار متوسطة على مناطق من (الزعفرانة - رأس غارب الغردقة القصير) على فترات متقطعة ( 50% تقريبا).

-نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد.

يوم الخميس 25 فبراير:

-أمطار خفيفة : على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة (30 تقريبا).

- شبورة مائية صباحا: على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد.

الجمعة 26 فبراير:

- أمطار خفيفة من السواحل الشمالية على فترات بنسبة 30%.

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