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كل يوم في النيابة.. رئيس التفتيش بـ"التنمية المحلية" يكشف حجم المخالفات أمام "النواب"

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كل يوم في النيابة.. رئيس التفتيش بـ"التنمية المحلية" يكشف حجم المخالفات أمام "النواب" كل يوم في النيابة.. رئيس التفتيش بـ"التنمية المحلية" يكشف حجم المخالفات أمام "النواب"

مصراوي Masrawy

04:26 م الإثنين 22 فبراير 2021

كتب- مصراوي:

قال المهندس هيثم الدسوقي، رئيس قطاع التفتيش والمتابعة بوزارة التنمية المحلية، إن قطاع التفتيش يقوم بجهود كبيرة في رصد المخالفات والتجاوزات وكيفية التعامل معها، كاشفًا عن دور وصلاحيات قطاع التفتيش.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم الإثنين، لاستكمال مناقشة بيان اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الذي ألقاه أمام المجلس بشأن خطة عمل قطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء بوزارة التنمية المحلية، والمنوط به مكافحة الفساد بأجهزة ووحدات الإدارة المحلية.

وأكد الدسوقي وجود مبادرات ميدانية للمحافظين للمتابعة على الأرض بخصوص التعديات على أملاك الدولة ومخالفات البناء وتطبيق اشتراطات البناء، وغيرها من الموضوعات.

وأوضح رئيس قطاع التفتيش والمتابعة بوزارة التنمية المحلية أن قطاع التفتيش يعد تقارير ويرفعها إلى رئيس مجلس الوزراء، قائلًا: تم رفع 6 تقارير لرئيس مجلس الوزراء.

وأكد الدسوقي أن قطاع التفتيش والمتابعة يرصد عددًا مهولًا من المخالفات والتجاوزات، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها؛ حيث تحال إلى النيابة، قائلًا: "من كثرة القضايا بقى عندنا أزمة إننا كل يوم في النيابة، وعندنا إدارة مختصة بمتابعة القضية، وعلى سبيل المثال عندنا مشكلة في بونات البنزين؛ فيها تجاوز، وحددنا الخطوات والضوابط وعممنا على باقي المحافظات"، موضحًا أن محافظة المنيا كانت أفضل المحافظات في هذا الموضوع.

وتابع رئيس قطاع التفتيش والمتابعة بوزارة التنمية المحلية: "لو جاتلي شكوى عن قيام مسؤول باتخاذ إجراء خطأ، يتم التوصية بتصويب الخطأ وإحالة الأمر إلى الشؤون القانونية".

وأشار الدسوقي إلى أنه في حالة رصد تجاوزات لمسؤولين وقيادات في الوحدات المحلية يتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأحيانًا يتم نقل قيادات أو إقالتهم؛ بسبب التقصير والتجاوز.

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