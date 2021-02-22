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يضم 12 محطة.. المقاولون العرب تنشر أحدث صور لمونوريل ٦ أكتوبر

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يضم 12 محطة.. المقاولون العرب تنشر أحدث صور لمونوريل ٦ أكتوبر يضم 12 محطة.. المقاولون العرب تنشر أحدث صور لمونوريل ٦ أكتوبر

مصراوي Masrawy

04:23 م الإثنين 22 فبراير 2021

كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد المهندس سيد فاروق رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب اليوم، مشروع مونوريل ٦ أكتوبر الذي يعد أحد مشروعات النقل المتطورة والحديثة التي تنفذها الشركة تحت إشراف وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق.

وشدد رئيس مجلس الإدارة على ضرورة تحقيق معدلات الإنجاز المقررة وكذلك الاستخدام الأمثل للمعدات والموارد البشرية مع ضمان تحقيق الجودة الكاملة المشروع نظراً لما يمثله من واجهة حضارية لمصر.

واستقبل رئيس مجلس الإدارة كلا من المهندس محمد رمضان مدير إدارة المشروع والمهندسة هبة أبو العلا نائب مدير إدارة الكباري والإنشاءات التخصصية وعدد من المهندسين بالمشروع.

جدير بالذكر أن المشروع يخدم التوسعات الكبيرة بمدينة 6 أكتوبر ويمتد إلى الجيزة بطول 42 كم ويعد وسيلة نقل جماعى عصرية يتم دخوله لمصر لأول مرة حيث يسير على كمرة خرسانية معلقة، ويحقق زمن رحلة تعادل زمن رحلة السيارة بدون توقف، و يضم المشروع 12 محطة هي محطة أكتوبر الجديدة - محطة المنطقة الصناعية - محطة السادات - محطة جهاز مدينة 6 أكتوبر - محطة جمعية المهندسين - محطة جامعة النيل - محطة هايبر وان - طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوى - محطة المنصورية - محطة المريوطية - محطة الطريق الدائري – محطة وادى النيل. بالإضافة إلى موقع ورشة العمرات الجسيمة بالقرب من المنطقة الصناعية بمساحة حوالي 80 فدانا.

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