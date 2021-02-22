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وزيرة التضامن: 11% من طلبة الثانوي في بورسعيد "مدمنين"

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وزيرة التضامن: 11% من طلبة الثانوي في بورسعيد "مدمنين" وزيرة التضامن: 11% من طلبة الثانوي في بورسعيد "مدمنين"

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04:19 م الإثنين 22 فبراير 2021

بورسعيد - طارق الرفاعي:

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الاثنين، إن نسبة تعاطي المخدرات والمدمنين بين طلبة المرحلة الثانوية في محافظة بورسعيد بلغت 11% من إجمالي عدد الطلاب في تلك المرحلة العمرية الحرجة.

وأشارت، خلال تفقدها واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مركز "عزيمة" لتأهيل مرضى الإدمان في مدينة بورفؤاد، والذي افتتحه مؤخرًا، الرئيس عبدالفتاح ، إلى أن تلك النتيجة جاءت خلال بحث نفذه صندوق مكافحة علاج الادمان العام 2016-2017، متمنية أن تقل تلك النسبة العام الحالي.

وأكدت على أنه وفقًا لبحث عام 2019-2020 فإن نسبة التعاطي ببورسعيد للمرحلة العمرية من 12 إلى 16 عامًًا بلغت 4%، مؤكدة على أن الخط الساخن تردد عليه 2600 مريض من المحافظة، 75% منهم من المرحلة العمرية من 18 إلى 30 عامًا.

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