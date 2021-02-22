وزيرة التضامن: 11% من طلبة الثانوي في بورسعيد "مدمنين"

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بورسعيد - طارق الرفاعي:

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الاثنين، إن نسبة تعاطي المخدرات والمدمنين بين طلبة المرحلة الثانوية في محافظة بورسعيد بلغت 11% من إجمالي عدد الطلاب في تلك المرحلة العمرية الحرجة.

وأشارت، خلال تفقدها واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مركز "عزيمة" لتأهيل مرضى الإدمان في مدينة بورفؤاد، والذي افتتحه مؤخرًا، الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى أن تلك النتيجة جاءت خلال بحث نفذه صندوق مكافحة علاج الادمان العام 2016-2017، متمنية أن تقل تلك النسبة العام الحالي.

وأكدت على أنه وفقًا لبحث عام 2019-2020 فإن نسبة التعاطي ببورسعيد للمرحلة العمرية من 12 إلى 16 عامًًا بلغت 4%، مؤكدة على أن الخط الساخن تردد عليه 2600 مريض من المحافظة، 75% منهم من المرحلة العمرية من 18 إلى 30 عامًا.