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مصدر أمني عن حادث مرور بنى سويف: أمين الشرطة المتهم يعاني اختلالا نفسيا

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مصدر أمني عن حادث مرور بنى سويف: أمين الشرطة المتهم يعاني اختلالا نفسيا مصدر أمني عن حادث مرور بنى سويف: أمين الشرطة المتهم يعاني اختلالا نفسيا

مصراوي Masrawy

03:53 م الإثنين 22 فبراير 2021

كتب- علاء عمران:

صرح مصدر أمني، بأنه ألقى القبض على فرد شرطة من وحدة مرور بني سويف، عقب قيامه بإطلاق الرصاص على إثنين من زملائه أفراد الشرطة العاملين بوحدة المرور.

وأضاف المصدر بأن المتهم اصيب بحالة هياج مفاجئ واضطراب في الوعى ويهزى بكلمات غير مفهومة تعبر عن إصابته بحالة اختلال نفسى.

كان أميني شرطة لقي مصرعهما داخل وحدة مرور ببنى سويف على أيدي زميلهما وسادت حالة من الهرج داخل وحدة المرور، وانتقلت القيادات الأمنية لمكان الواقعة للوقوف على ملابساتها.

كان مدير أمن بنى سويف تلقى إخطار بإطلاق النيران داخل وحدة مرور ببنى سويف مما أسفر عن إصابة أميني شرطة وتوفيا متأثرا بإصابتهما.

وتبين بأن فرد شرطة أطلق النيران عليهم من سلاحه وألقى القبض عليه، وجاري تحرير المحضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

ويقوم رجال المباحث بإشراف مدير المباحث الجنائي بسؤال الشهود والعاملين بوحدة المرور للوقوف على ملابسات الحادث.

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