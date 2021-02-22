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وزير الخارجية يستعرض مع نظيره العراقي سبل دعم العلاقات الثنائية

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في لقاء بالرياض استعرض التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك

وزير الخارجية يستعرض مع نظيره العراقي سبل دعم العلاقات الثنائية

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في مكتبه بمقر الوزارة في الرياض اليوم، وزير خارجية جمهورية العراق فؤاد حسين، الذي وصل إلى المملكة في زيارة رسمية.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها، ومتابعة مخرجات اجتماعات مجلس التنسيق بين البلدين، إضافة إلى استعراض التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل بن سراج مرداد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية العراق عبدالعزيز الشمري.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية