بينهم 20 امرأة و9 أطفال.. الإفراج عن 53 رهينة اختطفوا في نيجيريا

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لا يزال 42 شخصاً في عداد المفقودين

أفرج عن مجموعة من 53 رهينة، بينهم 20 امرأة و9 أطفال، كانوا قد خطفوا في وسط نيجيريا، من جانب خاطفيهم، فيما لم ترد معلومات بعد عن 42 شخصاً خطفوا الأربعاء الماضي من مدرسة في كاغارا بالمنطقة نفسها، بحسب ما أوردت "فرانس 24" اليوم (الاثنين).

وأوضح حاكم ولاية النيجر أبو بكر ساني بيلو في تغريدة على "تويتر" مساء أمس، أنه استقبل ركاب الحافلة البالغ عددهم 53 راكباً، الذين خطفهم قطاع طرق مسلحون قبل أسبوع.

ومن ناحيتها، قالت المتحدثة باسم حاكم المنطقة ماري نويل- بيرجي في بيان: "لقد أمضينا أسبوعًا من الحوار والمشاورات والعمل المكثف على مدى ليال طويلة لأنه كان يجب أن نؤمن الإفراج عنهم في أقرب مهلة".

ولم تقدم السلطات أي تفاصيل عن شروط عمليات الإفراج هذه، رغم تأكيد السلطات على الدوام أنها لن تدفع فدية مقابل الإفراج عن الرهائن، الذين يختطفهم قطاع طرق.

ولا يزال 42 شخصًا بينهم 27 تلميذًا خطفوا الأربعاء الماضي مفقودين.