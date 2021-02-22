أخبار عاجلة

الأسبوع في 8 صور: تجمُّد شلالات نياجرا وثوران بركاني عنيف في إيطاليا -
شاهد .. "خطاك السوء سيدي".. مواطنون يعبرون بعفوية عن حبهم لولي العهد -
الكويت تدين بشدة مواصلة الميليشيات الحوثية استهداف المدنيين في السعودية -
"العثيمين" يندِّد بشدة بهجوم "الحوثي" على الرياض بصاروخ باليستي وبعدد من المسيّرات لاستهداف المدنيين -
مصر تسجّل 588 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و49 وفاة -
شاهد .. "صحة" بيشة تواصل حملتها التوعوية والوقائية بالبشائر -
الفتح محطة الهلال لمصالحة جماهيره.. والنصر والاتحاد في مواجهة القادسية وأبها -
دول خليجية تتضامن مع موقف السعودية الرافض لتقرير أمريكي بشأن خاشقجي -
تأجيل مواجهة فريقَيْ ضمك والشباب 24 ساعة بسبب ظروف الطيران -
"الحجرف" يدين استهداف "الحوثي" للرياض وخميس مشيط وجازان بهجوم باليستي وطائرات مسيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بينهم 20 امرأة و9 أطفال.. الإفراج عن 53 رهينة اختطفوا في نيجيريا

Print
بينهم 20 امرأة و9 أطفال.. الإفراج عن 53 رهينة اختطفوا في نيجيريا بينهم 20 امرأة و9 أطفال.. الإفراج عن 53 رهينة اختطفوا في نيجيريا
لا يزال 42 شخصاً في عداد المفقودين

بينهم 20 امرأة و9 أطفال.. الإفراج عن 53 رهينة اختطفوا في نيجيريا

أفرج عن مجموعة من 53 رهينة، بينهم 20 امرأة و9 أطفال، كانوا قد خطفوا في وسط نيجيريا، من جانب خاطفيهم، فيما لم ترد معلومات بعد عن 42 شخصاً خطفوا الأربعاء الماضي من مدرسة في كاغارا بالمنطقة نفسها، بحسب ما أوردت "فرانس 24" اليوم (الاثنين).

وأوضح حاكم ولاية النيجر أبو بكر ساني بيلو في تغريدة على "تويتر" مساء أمس، أنه استقبل ركاب الحافلة البالغ عددهم 53 راكباً، الذين خطفهم قطاع طرق مسلحون قبل أسبوع.

ومن ناحيتها، قالت المتحدثة باسم حاكم المنطقة ماري نويل- بيرجي في بيان: "لقد أمضينا أسبوعًا من الحوار والمشاورات والعمل المكثف على مدى ليال طويلة لأنه كان يجب أن نؤمن الإفراج عنهم في أقرب مهلة".

ولم تقدم السلطات أي تفاصيل عن شروط عمليات الإفراج هذه، رغم تأكيد السلطات على الدوام أنها لن تدفع فدية مقابل الإفراج عن الرهائن، الذين يختطفهم قطاع طرق.

ولا يزال 42 شخصًا بينهم 27 تلميذًا خطفوا الأربعاء الماضي مفقودين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الأسبوع في 8 صور: تجمُّد شلالات نياجرا وثوران بركاني عنيف في إيطاليا

الأسبوع في 8 صور: تجمُّد شلالات نياجرا وثوران بركاني عنيف في إيطاليا

شاهد .. "خطاك السوء سيدي".. مواطنون يعبرون بعفوية عن حبهم لولي العهد

شاهد .. "خطاك السوء سيدي".. مواطنون يعبرون بعفوية عن حبهم لولي العهد

الكويت تدين بشدة مواصلة الميليشيات الحوثية استهداف المدنيين في السعودية

الكويت تدين بشدة مواصلة الميليشيات الحوثية استهداف المدنيين في السعودية

"العثيمين" يندِّد بشدة بهجوم "الحوثي" على الرياض بصاروخ باليستي وبعدد من المسيّرات لاستهداف المدنيين

"العثيمين" يندِّد بشدة بهجوم "الحوثي" على الرياض بصاروخ باليستي وبعدد من المسيّرات لاستهداف المدنيين

شبكة عيون الإخبارية