"الدفاع" تدشن مركز التطعيم ضد كورونا بمدينة "سلطان الطبية العسكرية" بالرياض

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انطلاقًا لحملة تطعيم الفئات المستهدفة من منسوبي الوزارة وذويهم

دشن مدير الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة الدكتور أحمد بن محمد العامري, مركز التطعيم ضد فيروس كورونا (COVID-19) بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض.

ويأتي تدشين المركز انطلاقًا لحملة تطعيم الفئات المستهدفة من منسوبي وزارة الدفاع وذويهم بشتى مناطق المملكة, حيث جُهز (16) مركزًا وعيادة بالمستشفيات العسكرية.