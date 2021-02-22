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حركة تنقلات محدودة لرؤساء المراكز والمدن في الشرقية

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حركة تنقلات محدودة لرؤساء المراكز والمدن في الشرقية حركة تنقلات محدودة لرؤساء المراكز والمدن في الشرقية

مصراوي Masrawy

04:12 م الإثنين 22 فبراير 2021

الشرقية – فاطمة الديب:

أصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، القرار رقم 876 لسنة 2021؛ بشأن إعادة تنظيم العمل بين عدد من رؤساء المراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة.

وتضمن القرار نقل محمد حسن محمد الأباصيري، رئيس مركز ومدينة أبو كبير، للعمل رئيسًا لحي ثانٍ الزقازيق، وثناء فوزي محمود عبدالعزيز، رئيسة حي ثانٍ الزقازيق، للعمل رئيسة لمدينة القنايات، وحمدي محمد نصر، رئيس مركز ومدينة أولاد صقر، للعمل رئيسًا لمركز ومدينة أبو كبير.

وجرى نقل بدوي محمود محمد الشحات، رئيس مدينة صان الحجر القبلية، للعمل رئيسًا لمركز ومدينة أولاد صقر، وإيهاب محمد محمد حسين، رئيس مدينة القنايات، رئيسًا لمدينة صان الحجر القبلية.

وأوضح المحافظ، أن الحركة جاءت بعد متابعة مستمرة لأداء رؤساء المراكز والمدن والأحياء، لإعادة تنظيم العمل بينهم، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحسين مستوى آداء العاملين بالجهاز الإداري والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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