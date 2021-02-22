محامي المتهم يطالب بإعدامه.. واقعة غريبة في محاكمة قاتلي "طفل إبشان" -صور

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كفر الشيخ - إسلام عمار:

رفض المحامي المنتدب من محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الرابعة"، اليوم الإثنين، للدفاع عن المتهمين بقتل طفل قرية إبشان التابعة لمركز بيلا، استمراره في الدفاع عن المتهمين.

وحضر جميل أبوالعينين، المحامي المنتدب أمام الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات كفر الشيخ، وقال خلال كلمته في مرافعته أمام المحكمة: "بعد إذن هيئة المحكمة الموقرة بصفتي المحامي المنتدب للدفاع عن المتهمين لكني أرفض الدفاع عنهما جراء ما ارتكبا في واقعة ضد الإنسانية، وطالب المحكمة بتوقيع عقوبة الإعدام عليهما حتى يكونا عبرة لغيرهما".

كان المستشار حسام محمد صالح، رئيس محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الرابعة"، أمر اليوم الإثنين، بانتداب محاميين، للدفاع عن المتهمين بقتل طفل بمركز بيلا.

وشهدت جلسة المتهمين بقتل الطفل عبدالرحمن فاروق علي، 11 عامًا، ويقيم بقرية إبشان التابعة لمركز بيلا، حضورهما بدون محامين للدفاع عنهما، بعد رفض محامين كفر الشيخ الدفاع عنهما، نظرًا لبشاعة الحادث، وكذا لتضامنهم ضمن العديد من أهالي كفر الشيخ مع أسرة الطفل.

وتضم الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات كفر الشيخ، المحكمة من المستشار حسام محمد صالح، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد السيد عبده، وعصام خليفة، وسكرتارية محمد خليفة، ومحمد صبحي، وبحضور المستشار أحمد أبوحسين، مدير نيابة بيلا، وعلي الشرقاوي، وكيل نيابة بندر كفر الشيخ، وذلك في أحداث القضية رقم 10940 لسنة 2020 جنايات مركز شرطة بيلا، والمقيدة برقم 2643 لسنة 2020 كلي كفر الشيخ.

تعود التفاصيل إلى يوم 29 أكتوبر 2020، بارتكاب كل من "أحمد.م.ز.ع"، 29 عامًا، سائق توك توك، ويقيم بالعزبة الحمراء، التابعة لمركز نبروه، بمحافظة الدقهلية، و"توكل.ز.ع.ا"، 51 عامًا، عامل، ويقيم بالعنوان ذاته، قتل الطفل المذكور، وذلك بعد خطفه، وإلقائه حيًا في مياه ترعة، من أجل مساومة أسرته للحصول على فدية 500 ألف جنيه، مقابل إطلاق سراحه.