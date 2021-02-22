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"الصيادلة" تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد تطبيق "فيزيتا"

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"الصيادلة" تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد تطبيق "فيزيتا" "الصيادلة" تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد تطبيق "فيزيتا"

مصراوي Masrawy

04:10 م الإثنين 22 فبراير 2021

كتب - أحمد جمعة:

تقدمت النقابة العامة للصيادلة، ببلاغ للمستشار حمادة الصاوي النائب العام ضد تطبيق شركة "فيزيتا" لقيام الشركة بالاتجار في الأدوية وبيعها للجمهور عن طريق تطبيق إلكتروني، إضافة إلى قيام الشركة بحملة اعلانات واسعة على القنوات الفضائية ووسائل التواصل الاجتماعي وبالطرق العامة ما يعد مخالفة للقوانين.

وقالت النقابة إنها سبق وتقدمت ببلاغات ضد تطبيق فيزيتا لكل من رئيس جهاز حماية المستهلك حمل رقم 5981 بتاريخ 19/10/2020، وببلاغ لمدير الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات حمل رقم 49 بتاريخ 18/10/2020.

وخاطبت النقابة العامة ايضاً نقابة صيادلة القاهرة الفرعية لتحويل مؤسس الشركة الصيدلي (ميشيل برسوم ميخائيل) للجنة التحقيق بالنقابة الفرعية للتحقيق معه في المخالفات المنسوبة اليه.

وأكدت نقابة الصيادلة فى بلاغاتها المتقدمة ان بيع الأدوية من خلال تطبيق" فيزيتا" يسبب اضرار جسيمة منها تسهيل بيع الأدوية المغشوشة وغير معلومة المصدر، كما يعد التطبيق باباً خلفىاً لبيع الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية، إضافة إلى إتاحة بيانات المريض بدون الية الحفاظ على سريتها.

الجدير بالذكر، إن تلك التطبيقات المخالفة قد تفاقمت فى ظل أزمة كورونا واستغل الشركة وغيرها تلك الأزمة واستثمرتها لمزيد من التطبيقات بالمخالفة للقوانين.

وتهيب نقابة الصيادلة بالمواطنين عدم التعامل مع تلك التطبيقات حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

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