وزير الإنتاج الحربي يستقبل عددًا من ممثلي الشركات العالمية المشاركة بمعرض "IDEX 2021"

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد سامي:

استقبل المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اليوم الإثنين، ممثلي عدد من الشركات المشاركة بمعرض "IDEX 2021" المقام بمدينة أبوظبي بدولة الإمارات خلال الفترة من 21- 25 فبراير الجاري.

وقام مرسي بزيارة جناح شركة "تاليس"، والتقى باتريس كين، رئيس مجموعة شركات "تاليس" الفرنسية، خلال فاعليات اليوم الثاني من معرض "IDEX 2021" أبوظبى.

وتمثلت اللقاءات في قيام ممثلي شركة "ED PRO" الصربية بزيارة جناح وزارة الإنتاج الحربي؛ حيث قام ممثلو الشركة الصربية باستعراض إمكاناتها التصنيعية من خلال إجراء عرض تقديمي عن أبرز منتجاتها من (الذخائر والمحركات)، وغيرهما من المنتجات العسكرية ومشاركتها في المعارض الدولية المتخصصة.

وأشاد وزير الدولة للإنتاج الحربي بما شاهده من منتجات حربية للشركة الصربية، مواكبة لأحدث التكنولوجيات المستخدمة حول العالم، مشيرًا إلى العلاقات التاريخية القوية بين الشركات الصربية وشركات الإنتاج الحربي؛ حيث تهتم الوزارة بتعزيز التعاون بين شركاتها التابعة والشركات العالمية في مختلف مجالات التصنيع العسكري وتحقيق الشراكة الاستراتيجية التي تعود بالمنفعة المشتركة على كلا الجانبَين.

واستقبل وزير الدولة للإنتاج الحربي وفد شركة "هيونداي الكورية" التي تعمل في صناعة المدرعات، واطلع على معروضات الشركة من المعدات العسكرية.

وأعرب مرسي، خلال اللقاء، عن تطلعه من خلال هذا المعرض إلى عقد شراكات مع الشركات العالمية في مجال الأنظمة الدفاعية المتطورة، ودعا الشركة لتبادل الزيارات والوفود مع شركات الإنتاج الحربي؛ للاطلاع على التكنولوجيا المتوفرة لدى الجانبين، وتحديد مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك.

وقامت شركة "أكس كلابر" بزيارة جناح وزارة الإنتاج الحربي، واطلع الوزير والوفد المرافق له على منتجات هذه الشركة العاملة في مجال محركات المدرعات، داعيًا ممثلي الشركة لزيارة شركات وزارة الإنتاج الحربي؛ للاطلاع عن كثب على الإمكانات التكنولوجية المتوافرة بالشركات وتحديد أوجه التعاون على أرض الواقع.

والتقى وزير الدولة للإنتاج الحربي وفدًا من البحرين؛ لبحث سبل التعاون المشترك.

وزار وزير الدولة للإنتاج الحربي، في ختام فاعليات اليوم الثاني بالمعرض، جناح شركة "تاليس" الفرنسية، والتقى باتريس كين رئيس مجموعة شركات "تاليس"؛ حيث قام الوزير في بداية اللقاء بإجراء عرض تقديمي عن شركات ووحدات الإنتاج الحربي، وكذلك الإمكانات التكنولوجية والتصنيعية والفنية والبشرية المتوفرة بتلك الشركات.

وأشاد مرسي بقوة العلاقات التي تجمع الطرفَين وضرورة العمل على تعزيزها، وعن فخره بما شاهده من إمكانات تكنولوجية للشركات الفرنسية المشاركة في المعرض، والتي تسعى وزارة الإنتاج الحربي إلى الاطلاع عليها عن كثب من خلال إيفاد وفود من الأطقم الفنية والمتخصصين بشركات الإنتاج الحربي؛ لنقل التكنولوجيات الحديثة إلى مصر وتحديد أوجه التعاون المشترك بين الطرفَين.

ومن جانبه، أشاد باتريس كين رئيس مجموعة شركات "تاليس" الفرنسية، بما شاهده من إمكانات تكنولوجية وفنية متطورة بجناح وزارة الإنتاج الحربي بالمعرض، والتي تعكس قوة مصر وتقدمها في مجال الصناعات العسكرية.

وأعرب باتريس كين عن تطلعه لزيادة التعاون بين شركة "تاليس" وشركات وزارة الإنتاج الحربي؛ نظرًا لما تمتلكه شركاتها من مقومات تكنولوجية وبشرية تسهم في إقامة شراكة صناعية ناجحة.

وتفقد وزير الدولة للإنتاج الحربي عددًا من أجنحة الشركات الأخرى المشاركة بالمعرض؛ للاطلاع على أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا العالمية في مجال أنظمة التسليح، ووجه الدعوة لعدد من الشركات للمشاركة في معرض "EDEX 2021" المقرر إقامته في مصر نهاية هذا العام.

والتقى مرسي عددًا آخر من ممثلي الشركات العالمية المشاركة بالمعرض وتتمثل في شركة "مان يوران الفرنسية" وشركة "كيازما الإيطالية لصناعة المواسير" وشركة "تشكوزلفاكيا جروب" العاملة في مجال إنتاج الذخائر الثقيلة.