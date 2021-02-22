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استمرار التعليم عن بُعد بمعهد وكلية الحرم المكي النبوي حتى نهاية العام

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استمرار التعليم عن بُعد بمعهد وكلية الحرم المكي النبوي حتى نهاية العام استمرار التعليم عن بُعد بمعهد وكلية الحرم المكي النبوي حتى نهاية العام
تزامنًا مع القرار السامي.. ومع تواصل الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي كورونا

استمرار التعليم عن بُعد بمعهد وكلية الحرم المكي النبوي حتى نهاية العام

وجّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، باستمرار الدراسة عن بعد في معهد وكلية الحرم المكي، والمسجد النبوي حتى نهاية العام الدراسي تزامناً مع القرار السامي بالاستمرار في التعليم عن بعد حتى نهاية العام.

وأكد "السديس" أن هذا القرار الحكيم يؤكد حرص ولاة الأمر -حفظهم الله- على صحة وسلامة طلاب العلم بمعهد الحرمين، وكلية المسجد الحرام والمسجد النبوي، واستمرار الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع تفشي المستجد.

وأضاف الرئيس العام أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، حريصة على مواكبة التوجيهات الصادرة من القيادة الرشيدة إلى جميع الجهات المسؤولة والتي تهدف بدورها إلى حماية المواطنين والمقيمين من تبعات هذه الجائحة.

واختتم الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بدعائه لله بأن يجزي ولاة أمر هذه البلاد المباركة خير الجزاء لقاء حرصهم على أمنهم وسلامتهم، وأن يديم علينا هذه النعم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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