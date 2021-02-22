دياب يطلب التعامل مع أضرار تسرب نفطي إسرائيلي جنوب لبنان

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مصراوي Masrawy

بيروت- (د ب أ(

تابع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب اليوم الاثنين قضية تسرب نفطي من باخرة إسرائيلية إلى الشواطىء اللبنانية جنوباً.

وكلف دياب ، وفق بيان صادر عن رئاسة الحكومة اليوم ، وزيري الدفاع والبيئة زينة عكر ودميانوس قطار والمجلس الوطني للبحوث إبلاغ القوات الدولية العاملة جنوب لبنان"يونيفل" بالأمر ووضع تقرير رسمي بهذا الخصوص، والتعامل مع هذا التسرب وأضراره.

من جهته ، أعلن المجلس الوطني للبحوث العلمية ، في بيان اليوم ، إنه و"بناء لتعليمات دولة رئيس مجلس الوزراء باشرت الفرق العلمية في المجلس وبالتنسيق مع بلدية صور والهيئات البيئية في المنطقة بأخذ العينات من شاطئ مدينة صور لمتابعة التسرب النفطي من باخرة للعدو الإسرائيلي الذي وصل إلى الشواطئ اللبنانية في الجنوب، تمهيدا لتحليلها".

وأعلن المجلس أنه "يتابع المسح الفضائي للمنطقة لتقديم صور واضحة حول حجم البقعة النفطية وآثارها السلبية على الشاطئ اللبناني وموارده البحرية".