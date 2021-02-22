مسؤولون أوروبيون ينعون السفير الإيطالي بعد مقتله في الكونغو

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مصراوي Masrawy

بروكسل- (د ب ا):

أعرب مسؤولون أوروبيون عن تعازيهم لأسرة السفير الإيطالي لوكا أتاناسيو، الذي قتل في هجوم على قافلة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقال رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل في تغريدة " شعرت بالصدمة لعلمي بنبأ الهجوم على قافلة برنامج الأغذية العالمي في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ووقوع ضحايا"، معربا عن تعازيه لأسر الذين قتلوا في الهجوم.

وأضاف" يجب استعادة الأمن والسلام. الاتحاد الأوروبي سوف يقف بجانب جمهورية الكونغو الديمقراطية وشعبها".

وأعرب رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي عن " ألمه العميق" إزاء وقوع ضحايا في الهجوم.