بعد إصابة الوزراء بـ كورونا.. كيف تدير العدل والمالية والصناعة أعمالها؟

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد سامي:

أُصيب ثلاثة وزراء بفيروس كورونا؛ هم: الدكتور محمد معيط وزير المالية، والمستشار عمر مروان وزير العدل، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.

وكان آخر الوزراء المصابين، نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، التي أعلن المركز الإعلامي للوزارة، أمس الأحد، إصابتها بالفيروس.

إصابة الوزراء الثلاثة تطرح سؤالًا مهمًّا حول إدارة العمل في الوزارات الثلاث، والذي نجيب عنه وفقًا للمصادر في ما يلي:

وزارة التجارة والصناعة

كشفت مصادر بوزارة التجارة والصناعة عن أن الدكتورة نيفين جامع، منذ إصابتها بفيروس كورونا وخضوعها للعزل المنزلي، تُدير الوزارة بشكل طبيعي من المنزل؛ بطريقتَين: الأولى عبر جروب الواتس الذي يوجد عليه رؤساء القطاعات المهمة بالوزارة، ورؤساء 22 هيئة تتبع الوزارة؛ حيث تقوم الوزارة بالتوجيه في الأمور العاجلة التي لا تحتاج إلى توقيعات منها، وكان آخرها الموافقة على تسليم خطابات التخصيص لـ300 مستثمر صناعي بالمجمعات الصناعية الجديدة، والبالغ عددها 7 بإجمالي 501 وحدة صناعية.

كما تتابع الوزيرة دولاب العمل اليومي عبر جروبات الواتس آب الخاصة بالوزارة.

وتتابع الوزيرة، وفقًا للمصدر، الجروبات، وتسأل وتستفسر عن كل ما هو جديد، بداية من الساعة الرابعة فجرًا حتى الساعة العاشرة مساءً.

وأضافت المصادر، في تصريح خاص أدلت به إلى "مصراوي"، أن بعض الأوراق التي تحتاج إلى توقيع الوزيرة بشكل عاجل يتم إرسالها مع "البوسطة" اليومية إلى منزل الوزيرة؛ لتوقيعها وإرسالها مرة أخرى إلى الوزارة، من أجل إنجاز دولاب العمل.

وزارة العدل

وفي وزارة العدل، حيث يخضع المستشار عمر مروان للعزل المنزلي، بعد إصابته بفيروس كورونا وإيجابية المسحة التي تم إجراؤها؛ لكنه لا يشعر بأي أعراض، وفقًا لمصادر في الوزارة، يدير مروان الوزارة من خلال اتصالات هاتفية بمساعديه وبمراجعة ما يتم داخل دولاب العمل؛ وآخرها كان مراجعته البيان الإعلامي الصادر صباح اليوم، والخاص بتوضيح إلغاء دعاوى صحة التوقيع ومناشدة المواطنين تسجيل العقارات في الشهر العقاري؛ لضمان استقرار الملكية.

ووفقًا للمصادر يتابع مروان مع مساعده لشؤون المحاكم، الأوضاع داخل المحاكم واستقرار دولاب العمل، كما تواصل هاتفيًّا مع مساعده لشؤون الشهر العقاري؛ للاطمئنان على الاستعدات النهائية الخاصة بالشهر العقاري، لتطبيق تعديلات القانون الخاصة بتسجيل الملكية وتشكيل لجان بالمصلحة من أجل التسهيل على المواطنين.

وزارة المالية

أما الدكتور محمد معيط، وزير المالية، فقد اكتشف إصابته بكورونا من خلال المسحة الدورية التي يتم إجراؤها للوزراء قبل اجتماع مجلس الوزراء؛ لكنه لم تظهر عليه أي أعراض.

وأضافت المصادر، في تصريح خاص أدلت به إلى "مصراوي"، أن الوزير يتابع العمل اليومي بالوزارة من خلال اتصالات بنوابه، ويتم إرسال الأوراق المهمة إلكترونيًّا؛ للاطلاع عليها، وفي حال احتياج أية أوراق إلى توقيع الوزير يتم إرسالها إلى المنزل والتعامل مع اتخاذ الإجراءات الاحترزاية كافة.