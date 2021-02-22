صور.. إزالة عقار آيل للسقوط في البحيرة

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مصراوي Masrawy

البحيرة - أحمد نصرة:

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، بمحافظة البحيرة، اليوم الاثنين، عقارًا آيلًا للسقوط، بشارع أحمد عبد العزيز، خلف ساحة النصر.

والعقار على مساحة 90 م2، ومكون من طابقين وخال من السكان، وجرى فصل المرافق عنه وفرض طوق أمني وإزالته حتى سطح الأرض، بإشراف مدير الإدارة الهندسية، ومدير إدارة الأزمات والكوارث.

وشدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على مراجعة موقف العقارات الصادر لها قرارات تنكيس بنطاق الوحدات المحلية وتوجيه أصحابها وساكنيها لإجراء أعمال الصيانة والترميم والتنكيس اللازمة حفاظا على الأرواح والممتلكات.