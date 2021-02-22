أخبار عاجلة

الأسبوع في 8 صور: تجمُّد شلالات نياجرا وثوران بركاني عنيف في إيطاليا -
شاهد .. "خطاك السوء سيدي".. مواطنون يعبرون بعفوية عن حبهم لولي العهد -
الكويت تدين بشدة مواصلة الميليشيات الحوثية استهداف المدنيين في السعودية -
"العثيمين" يندِّد بشدة بهجوم "الحوثي" على الرياض بصاروخ باليستي وبعدد من المسيّرات لاستهداف المدنيين -
مصر تسجّل 588 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و49 وفاة -
شاهد .. "صحة" بيشة تواصل حملتها التوعوية والوقائية بالبشائر -
الفتح محطة الهلال لمصالحة جماهيره.. والنصر والاتحاد في مواجهة القادسية وأبها -
دول خليجية تتضامن مع موقف السعودية الرافض لتقرير أمريكي بشأن خاشقجي -
تأجيل مواجهة فريقَيْ ضمك والشباب 24 ساعة بسبب ظروف الطيران -
"الحجرف" يدين استهداف "الحوثي" للرياض وخميس مشيط وجازان بهجوم باليستي وطائرات مسيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

رئيس "توكلنا" لـ"سبق": المنظومة عملت على تمييز العائدين من دول نسخ كورونا المتحورة

Print
أكثر من 200 مليون عملية منذ انطلاق التطبيق

رئيس

تتصوير عبدالله النحيط: أكد الرئيس التنفيذي لمنظومة "توكلنا" المهندس عبدالله العيسى، أنه خلال فترة الإعلان عن الموجة الثانية لفيروس كورونا المتحور، تم التنسيق مع وزارة الصحة لتوضيح الإجراءات، كما تم الاتفاق على ما يخص العائدين من السفر، وهي خدمة جديدة تم إطلاقها في تطبيق توكلنا منذ نحو شهر، والهدف منها تمييز العائدين من الدول التي تنتشر فيها النسخ المتحورة، واتباع البروتوكول الصحي الذي وضعته وزارة الصحة في هذا الصدد.

وأوضح أن العمل يسير الآن في هذا الشأن منذ انطلاق الخدمة.

وبين "العيسى" أن عدد العمليات التي يجريها مستخدمو التطبيق تتجاوز 200 مليون عملية يومياً، لافتا إلى أن التطبيق بدأ في إصدار التصاريح وإدارة العمليات منذ بداية الجائحة، ويعمل الآن على توفير خدمات أخرى متنوعة في الفترة المقبلة.

وتجاوز تطبيق "توكلنا" 17 مليون مستخدم خلال تسعة أشهر منذ إطلاقه، في رقم قياسي يعكس الموثوقية العالية التي يتمتع بها التطبيق، كأحد الحلول الرقمية الناجحة والفاعلة التي أطلقتها الهيئة للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" بتاريخ 11 مايو 2020، في إطار دعم الجهود الدولية الصحية لمواجهة جائحة (كوفيد-19).

رئيس

رئيس

رئيس

رئيس

رئيس

رئيس

رئيس

رئيس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الكويت تدين بشدة مواصلة الميليشيات الحوثية استهداف المدنيين في السعودية

الكويت تدين بشدة مواصلة الميليشيات الحوثية استهداف المدنيين في السعودية

دول خليجية تتضامن مع موقف السعودية الرافض لتقرير أمريكي بشأن خاشقجي

دول خليجية تتضامن مع موقف السعودية الرافض لتقرير أمريكي بشأن خاشقجي

عُمان تعرب عن تضامنها مع السعودية في موقفها بشأن التقرير الذي زُوِّد به الكونغرس حول مقتل "خاشقجي"

عُمان تعرب عن تضامنها مع السعودية في موقفها بشأن التقرير الذي زُوِّد به الكونغرس حول مقتل "خاشقجي"

باكستان تعرب عن تضامنها مع السعودية في موقفها بشأن التقرير الذي زُوِّد به الكونغرس حول مقتل "خاشقجي"

باكستان تعرب عن تضامنها مع السعودية في موقفها بشأن التقرير الذي زُوِّد به الكونغرس حول مقتل "خاشقجي"

شبكة عيون الإخبارية