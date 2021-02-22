رئيس "توكلنا" لـ"سبق": المنظومة عملت على تمييز العائدين من دول نسخ كورونا المتحورة

★ ★ ★ ★ ★

أكثر من 200 مليون عملية منذ انطلاق التطبيق

‬تتصوير عبدالله النحيط: أكد الرئيس التنفيذي لمنظومة "توكلنا" المهندس عبدالله العيسى، أنه خلال فترة الإعلان عن الموجة الثانية لفيروس كورونا المتحور، تم التنسيق مع وزارة الصحة لتوضيح الإجراءات، كما تم الاتفاق على ما يخص العائدين من السفر، وهي خدمة جديدة تم إطلاقها في تطبيق توكلنا منذ نحو شهر، والهدف منها تمييز العائدين من الدول التي تنتشر فيها النسخ المتحورة، واتباع البروتوكول الصحي الذي وضعته وزارة الصحة في هذا الصدد.

وأوضح أن العمل يسير الآن في هذا الشأن منذ انطلاق الخدمة.

وبين "العيسى" أن عدد العمليات التي يجريها مستخدمو التطبيق تتجاوز 200 مليون عملية يومياً، لافتا إلى أن التطبيق بدأ في إصدار التصاريح وإدارة العمليات منذ بداية الجائحة، ويعمل الآن على توفير خدمات أخرى متنوعة في الفترة المقبلة.

وتجاوز تطبيق "توكلنا" 17 مليون مستخدم خلال تسعة أشهر منذ إطلاقه، في رقم قياسي يعكس الموثوقية العالية التي يتمتع بها التطبيق، كأحد الحلول الرقمية الناجحة والفاعلة التي أطلقتها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" بتاريخ 11 مايو 2020، في إطار دعم الجهود الدولية الصحية لمواجهة جائحة (كوفيد-19).