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مصراوي Masrawy

وكالات:

وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، على فرض ضد مسؤولين مسؤولين روس، على خلفية قضية المعارض الروسي أليكسي نافالني.

ونقلت وكالة "رويترز"، عن مصادر دبلوماسية قولها إن "وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اتفقوا يوم الاثنين من حيث المبدأ على توسيع العقوبات الفردية ضد المسؤولين الروس بشأن قضية المعارض الروسي أليكسي نافالني".

وأضافت أنه "لم يناقش وزراء الاتحاد الأوروبي بعد المسؤولين الذين سيتم إضافتهم إلى قائمة العقوبات".

وقالت بعض المصادر لرويترز، إن "رئيس لجنة التحقيق الروسية ومدير السجون ومدير الحرس الوطني الروسي والنائب العام قد يتم إضافتهم إلى قائمة العقوبات".