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"حفاظا على اللحمة الخليجية".. وفدان إماراتي وقطري يلتقيان في الكويت لتنفيذ بيان العلا

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"حفاظا على اللحمة الخليجية".. وفدان إماراتي وقطري يلتقيان في الكويت لتنفيذ بيان العلا "حفاظا على اللحمة الخليجية".. وفدان إماراتي وقطري يلتقيان في الكويت لتنفيذ بيان العلا

مصراوي Masrawy

03:24 م الإثنين 22 فبراير 2021

وكالات:

بحث وفان إماراتي وقطري، بالكويت، إجراءات تنفيذ بيان العلا لإنهاء القطيعة بين عدد من الدول الخليجية وقطر، والذي تم توقيعه بداية العام الجاري في المملكة العربية .

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام)، "التقى وفدان رسميان يمثلان كلا من دولة الإمارات ودولة قطر في دولة الكويت الشقيقة اليوم، وذلك في أول اجتماع يعقد بين الجانبين لمتابعة بيان العُلا".

وناقش الجانبان، بحسب الوكالة، "الآليات والإجراءات المشتركة لتنفيذ بيان العُلا، و أكدا على أهمية المحافظة على اللحمة الخليجية وتطوير العمل الخليجي المشترك بما يحقق مصلحة دول مجلس التعاون ومواطنيها، وتحقيق الاستقرار والازدهار في المنطقة".

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