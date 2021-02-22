وفدان من الإمارات وقطر يلتقيان في الكويت لمتابعة "إعلان العُلا"

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ثمّنا جهود السعودية في استضافة القمة الخليجية الأخيرة

‬ التقى في دولة الكويت، اليوم، وفدان رسميان يمثلان دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر، وذلك في أول اجتماع يُعقد بين الجانبين لمتابعة "إعلان العُلا".

وأوضحت وكالة الأنباء الإماراتية، أن الجانبين ناقشا الآليات والإجراءات المشتركة لتنفيذ "إعلان العُلا"، وأكدا أهمية المحافظة على اللحمة الخليجية وتطوير العمل الخليجي المشترك بما يحقق مصلحة دول مجلس التعاون ومواطنيها، وتحقيق الاستقرار والازدهار في المنطقة.

وثمّن الجانبان جهود المملكة العربية السعودية في استضافة القمة الخليجية الأخيرة التي أسفر عنها التوصل إلى "إعلان العلا".

وفي الختام، تقدم الجانبان بالشكر والتقدير إلى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، على المساعي التي بذلتها دولة الكويت في رأب الصدع وفي دعم مسيرة مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى استضافتها للاجتماع الأول بين الدولتين.