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جامعة الملك خالد تعلن نتائج القبول بـ"الدراسات العليا" غير المدفوعة

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جامعة الملك خالد تعلن نتائج القبول بـ"الدراسات العليا" غير المدفوعة جامعة الملك خالد تعلن نتائج القبول بـ"الدراسات العليا" غير المدفوعة
لبرامج مرحلتي الماجستير والدكتوراه للعام الجامعي 1443هـ

جامعة الملك خالد تعلن نتائج القبول بـ

أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة الملك خالد أسماء المقبولين والمقبولات ببرامج الدراسات العليا "غير المدفوعة الرسوم" لمرحلتي الماجستير والدكتوراه للعام الجامعي 1443هـ.

ودعا عميد الدراسات العليا بجامعة الملك خالد الدكتور أحمد آل فائع المقبولين والمقبولات إلى تحميل موافقة جهة العمل للموظفين والموظفات المقبولين في مرحلتي الماجستير والدكتوراه أو إفادة المهنة من نظام أبشر لغير الموظفين من خلال (أكاديميًا).

وأوضح أنه سيتاح تحميل الوثائق المطلوبة على (أكاديميًا) ابتداءً من يوم الأحد 16 رجب الجاري حتى السبت 28 شعبان القادم، وفي حال عدم التحميل في المواعيد المحددة أعلاه سيتم إلغاء القبول والأخذ من قوائم الاحتياط، مشيراً إلى أنه يمكن الاستعلام عن نتائج القبول، والاطلاع على كيفية مطابقة الوثائق، وطباعة إشعار القّبول المبدئي إلكترونيًّا، وإرفاق الموافقات، ومعرفة التفاصيل من خلال الرابط التالي: https://www.kku.edu.sa/ar/node/100786

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية