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.. سرقة سيارة بـ63 ألف إسترليني بعد ضرب صاحبها بوحشية

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فيديو.. سرقة سيارة بـ63 ألف إسترليني بعد ضرب صاحبها بوحشية .. سرقة سيارة بـ63 ألف إسترليني بعد ضرب صاحبها بوحشية
في وضح النهار.. وأمام منزل الضحية

فيديو.. سرقة سيارة بـ63 ألف إسترليني بعد ضرب صاحبها بوحشية

كشف شريط عن عملية سطو وحشية في إنجلترا، قامت فيها عصابة من اللصوص المسلحين، بسرقة سيارة رياضية تبلغ قيمتها 63 ألف جنيه إسترليني، بعد ضرب صاحبها بعنف أمام منزله في وضح النهار.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع السطو المسلح الساعة 1:30 بعد ظهر يوم 12 فبراير الجاري في مدينة وولفرهامبتون وسط إنجلترا.

وتُظهر اللقطات الصادمة سيارة "أودي أر. إس. 4" سوداء، وهي تتوقّف خارج البوابات الكهربائية لأحد المنازل في وولفرهامبتون، وفجأة توقفت خلفها شاحنة بيضاء من أجل التغطية على السرقة، فيما اندفع رجل في نفس اللحظة نحو سائق السيارة، وفتح الباب بجانبه محاولا سحب صاحب السيارة من داخلها.

وبسرعة هبط لصّان من الشاحنة، وانضمّا للص الثالث، ثم انهالوا جميعاً بالضرب على صاحب السيارة الذي تشبث بمقعده وسيارته رافضاً مغادرتها، لكنهم تمكنوا في النهاية من سحبه خارج السيارة.

وبعد معركة استمرت أكثر من 30 ثانية، دخل أحد اللصوص السيارة، وجلس على مقعد السائق، بينما واصل الآخران ضرب الضحية.

وبسرعة تحركت الشاحنة البيضاء، ومن بعدها تمكن اللص من الفرار بالسيارة المسروقة والتي يمكن أن تصل سرعتها إلى 60 ميلاً في الساعة، ولحق به زميلاه، حيث انطلق اللصوص بالسيارة الأودي والشاحنة على طريق جولدثورن هيل.

وقالت شرطة ويست ميدلاندز: "تم إبلاغنا بسرقة سيارة على طريق جولدثورن، في وولفرهامبتون، وقد تم العثور على الشاحنة البيضاء في وقت لاحق في شارع جون".

وقال شهود عيان إنهم رأوا السيارة المسروقة يتم قيادتها بشكل متقطع في مدينة والسال شرق وولفرهامبتون بعد ساعات من السرقة.

وطلبت الشرطة من أي شخص شاهد ما حدث أو لديه أي معلومات أخرى الاتصال بها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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