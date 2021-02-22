أخبار عاجلة

الأسبوع في 8 صور: تجمُّد شلالات نياجرا وثوران بركاني عنيف في إيطاليا -
شاهد .. "خطاك السوء سيدي".. مواطنون يعبرون بعفوية عن حبهم لولي العهد -
الكويت تدين بشدة مواصلة الميليشيات الحوثية استهداف المدنيين في السعودية -
"العثيمين" يندِّد بشدة بهجوم "الحوثي" على الرياض بصاروخ باليستي وبعدد من المسيّرات لاستهداف المدنيين -
مصر تسجّل 588 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و49 وفاة -
شاهد .. "صحة" بيشة تواصل حملتها التوعوية والوقائية بالبشائر -
الفتح محطة الهلال لمصالحة جماهيره.. والنصر والاتحاد في مواجهة القادسية وأبها -
دول خليجية تتضامن مع موقف السعودية الرافض لتقرير أمريكي بشأن خاشقجي -
تأجيل مواجهة فريقَيْ ضمك والشباب 24 ساعة بسبب ظروف الطيران -
"الحجرف" يدين استهداف "الحوثي" للرياض وخميس مشيط وجازان بهجوم باليستي وطائرات مسيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

ارتفاع نسبة جودة البيانات الوظيفية في القطاع الحكومي إلى 72 %

Print
ارتفاع نسبة جودة البيانات الوظيفية في القطاع الحكومي إلى 72 % ارتفاع نسبة جودة البيانات الوظيفية في القطاع الحكومي إلى 72 %
المؤشر يسهم بمعرفة احتياجات القطاعات العامة من القوى البشرية

ارتفاع نسبة جودة البيانات الوظيفية في القطاع الحكومي إلى 72 %

أظهر مؤشر جودة البيانات الوظيفية في القطاع الحكومي الصادر عن المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة "أداء" ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ارتفاع نسبة المؤشر من 46% في الربع الأول من عام 2020م إلى 72% بنهاية العام.

وأوضح مركز "أداء"، اليوم، أنه وبالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية "المالك للمؤشر" تم العمل على تطوير مؤشر جودة البيانات الوظيفية في القطاع الحكومي؛ بما يحقق تحسين جودة البيانات للموظفين في القطاع العام، ويعكس القدرة على تخطيط القوى العاملة، إضافة إلى إسهامه في معرفة احتياجات القطاعات العامة من القوى البشرية في مختلف التخصصات التي تناسبها في المرحلة الحالية وفي المستقبل.

وذكر المركز أن 484 جهة قدمت بياناتها الوظيفية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال العام الماضي، لافتاً إلى تنفيذه لأكثر من 15 ورشة عمل للجهات الحكومية خلال ذلك العام؛ تناولت شرح آلية حساب نتائج المؤشر.

ويتواصل المركز مع جميع الأجهزة الحكومية بشكل مستمر للإجابة عن استفساراتها وتقديم الدعم اللازم في تحليل أداء المؤشر؛ لضمان سرعة الحصول على البيانات المطلوبة للمؤشر، وإضافتها على منصة أداء الإلكترونية.

وثمّن "أداء" التعاون المثمر والبناء الذي نُفذ مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وكل الأجهزة العامة؛ للوصول بالمؤشر إلى أرقام وبيانات واقعية تلبي تطلعات حكومتنا الرشيدة نحو تحقيق رؤية 2030 بفعالية وجودة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الأسبوع في 8 صور: تجمُّد شلالات نياجرا وثوران بركاني عنيف في إيطاليا

الأسبوع في 8 صور: تجمُّد شلالات نياجرا وثوران بركاني عنيف في إيطاليا

شاهد .. "خطاك السوء سيدي".. مواطنون يعبرون بعفوية عن حبهم لولي العهد

شاهد .. "خطاك السوء سيدي".. مواطنون يعبرون بعفوية عن حبهم لولي العهد

الكويت تدين بشدة مواصلة الميليشيات الحوثية استهداف المدنيين في السعودية

الكويت تدين بشدة مواصلة الميليشيات الحوثية استهداف المدنيين في السعودية

"العثيمين" يندِّد بشدة بهجوم "الحوثي" على الرياض بصاروخ باليستي وبعدد من المسيّرات لاستهداف المدنيين

"العثيمين" يندِّد بشدة بهجوم "الحوثي" على الرياض بصاروخ باليستي وبعدد من المسيّرات لاستهداف المدنيين

شبكة عيون الإخبارية