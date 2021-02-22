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قبل انتهاء الموعد النهائي.. الداخلية تُهيب بالمواطنين سرعة تركيب الملصق الإلكتروني

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قبل انتهاء الموعد النهائي.. الداخلية تُهيب بالمواطنين سرعة تركيب الملصق الإلكتروني قبل انتهاء الموعد النهائي.. الداخلية تُهيب بالمواطنين سرعة تركيب الملصق الإلكتروني

مصراوي Masrawy

03:19 م الإثنين 22 فبراير 2021

كتب- علاء عمران:

تواصل وحدات المرور على مستوى الجمهورية، استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكتروني والذي يعد خطوة هامة لتطبيق منظومة إلكترونية مرورية متكاملة، وذلك خلال مهلة تنتهي 30 مارس 2021م كموعد نهائي لتركيب الملصق الإلكتروني لكافة المركبات.

وتهيب الوزارة بالمواطنين مالكي المركبات بكافة أنواعها بسرعة التوجه إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية؛ لتركيب الملصق الإلكتروني.

وفي ذات الإطار تواصل الوزارة تقديم الخدمة الإلكترونية التي تمكن مالكي المركبات بكافة أنواعها ذات التراخيص السارية من القيام بطلب تركيب ملصق إلكتروني وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونياً من خلال موقع بوابة مرور ، على أن يتم تسليم الرخصة القديمة والحصول على الرخصة الجديدة المدون بها (ذات ملصق إلكتروني) وكذا استلام الملصق الإلكتروني وتركيبه على المركبة بمعرفة المختصين بوحدة المرور عن طريق شباك واحد فقط.

ويتم استخدام الخدمة على النحو التالي :-

- تسجيل البيانات الخاصة بالمواطن عن طريق الموقع الرسمي لوزارة الداخلية www.moi.gov.eg أو الدخول مباشرة على بوابة مرور مصر traffic.moi.gov.eg.

-اختيار خدمات المركبات.

-اختيار خدمة سداد رسوم إصدار ملصق إلكتروني.

-سداد رسوم الخدمة المطلوبة.

ويستمر العمل بوحدات المرور على مستوى الجمهورية حتى الساعة الثامنة مساءً تيسيراً لإجراءات تركيب الملصق الإلكتروني فقط، بالإضافة للفترة الصباحية، وحتى انتهاء المدة المحددة.

يأتي ذلك إنفاذاً لثوابت الاستراتيجية الأمنية، والتي يأتي ضمن أولوياتها التيسير على المواطنين، ورفع كفاءة الخدمات الأمنية المقدمة لهم، وحرصاً من الوزارة على تطبيق الإجراءات الاحترازية منعاً لازدحام أو تكدس المواطنين داخل المقار الشرطية.

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