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بسلاحه الميري.. أمين شرطة يقتل زميليه في بني سويف

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بسلاحه الميري.. أمين شرطة يقتل زميليه في بني سويف بسلاحه الميري.. أمين شرطة يقتل زميليه في بني سويف

مصراوي Masrawy

03:26 م الإثنين 22 فبراير 2021

بني سويف - حمدي سليمان:

أقدم أمين شرطة على إطلاق أعيرة نارية من سلاحه الميري على 2 من زملائه في إدارة مرور بني سويف فأرداهما قتيلين.

كانت مديرية أمن بني سويف، تلقت إخطارًا من شرطة النجدة، بإطلاق "ع.م.ع" 45 عامًا، أمين شرطة في وحدة مرور العلالمة، بإطلاق النار على زميليه في العمل "س.س.س" 38 عامًا، أمين شرطة، و"ح.م.د" 44 عامًا، فلقيا مصرعهما في الحال.

انتقلت قوة من المباحث برئاسة المقدم أحمد حسن رئيس مباحث المرور، إلى موقع البلاغ واستطاعوا السيطرة على الموقف، وضبط المتهم والسلاح المستخدم.

تبين من التحريات الأولية قيام المتهم بإطلاق النيران من سلاحه الميري على مسئول البصمة بوحدة مرور العلالمة، واستقل دراجته الآلية متجهًا إلى إدارة مرور بني سويف، وأطلق النار بشكل عشوائي على مقر الإدارة، ما تسبب في مقتل أمين شرطة آخر.

جرى اقتياد المتهم إلى قسم الشرطة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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