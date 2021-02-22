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مؤشر "الأسهم " يغلق منخفضًا عند 9077.62 نقطة

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 9077.62 نقطة مؤشر "الأسهم " يغلق منخفضًا عند 9077.62 نقطة
بتداولات بلغت قيمتها 14.7 مليار ريال لأكثر من 380 مليون سهم

مؤشر

أغلق مؤشر الأسهم الرئيسة، اليوم، منخفضاً 8.35 نقاط ليقفل عند مستوى 9077.62 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 14.7 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 380 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 540 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 93 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 98 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات مدينة المعرفة، وعذيب للاتصالات، ووفرة، وجاكو، والجوف الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات إم آي إس، وأسلاك، والفخارية، والسعودي الفرنسي، وأليانز إس إف فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.97% و5.88%.

وكانت أسهم شركات مدينة المعرفة، ودار الأركان، والجزيرة، وجازاكو، وجاكو هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات وفرة، والمصافي، وصدر، وتبوك الزراعية، والشرقية للتنمية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعًا 405.97 نقاط ليقفل عند مستوى 27502.22 نقطة، وبتداولات بلغت 57 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 590 ألفًا سهم تقاسمتها 1825 صفقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية