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اتفاقية تعاون مشتركة بين جامعة قناة السويس ووكالة الفضاء المصرية

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اتفاقية تعاون مشتركة بين جامعة قناة السويس ووكالة الفضاء المصرية اتفاقية تعاون مشتركة بين جامعة قناة السويس ووكالة الفضاء المصرية

مصراوي Masrawy

03:10 م الإثنين 22 فبراير 2021

كتب- مصراوي:

أعرب الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس، عن تقديره الكامل لمشاركة الجامعة في مشروع إنشاء معامل للأقمار الصناعية التعليمية (Space I- Lab) مرتبطة بمنصة تعليم تكنولوجيا الفضاء المصرية، مؤكدا أهمية مواكبة التطورات العلمية، وملاحقة ركب التقدم التكنولوجي الذي تشهده مؤخرا في جميع المجالات.

جاء ذلك خلال توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين كلية الهندسة جامعة قناة السويس ووكالة الفضاء المصرية، اليوم الإثنين، بحضور الدكتور أحمد زكي رئيس الجامعة، والدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، حيث وقع الاتفاقية كل من الدكتور محمود فؤاد عميد كلية الهندسة، والدكتور محمد إبراهيم مدير مشروع معمل الأقمار الصناعية للجامعات المصرية.

وأوضح زكي، أنه يتم تنفيذ المشروع بكليات الهندسة والعلوم بمختلف الجامعات المصرية، مشيرا إلى أنه من المنتظر الانضمام في نظام التعلم عن بعد عبر الإنترنت، من خلال بوابة تعليمية تابعة لوكالة الفضاء المصرية لتوحيد نظام المعرفة الفضائية بمصر.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية أن المشروع تشارك به ٣١ كلية للهندسة والعلوم من ٢٥ جامعة مصرية، بهدف إنشاء ٣٥ معملا للأقمار الصناعية التعليمية بكليات الهندسة والعلوم بمختلف الجامعات المصرية، كما يهدف المشروع إلى منح الطلاب والمهندسين حديثي التخرج تدريبا عمليا في مجال الفضاء، مع فهم واستكشاف المفاهيم الرئيسة لتصميم النظم الإلكترونية والنظم الميكانيكية والبرمجيات المرتبطة بهما، بالإضافة إلى عمليات هندسة النظم ووظائف المركبة الفضائية بشكل عام.

بدوره، أكد الدكتور محمود فؤاد عميد كلية الهندسة أن مشروع الأقمار الصناعية المعملية التعليمية سيوفر منهجا نظريا وعمليا متكاملا لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء، يشمل التمارين والمحاضرات الملحقة بالمعمل؛ لمنح الطلاب الخبرة العملية في اختبار وتشغيل الأقمار الصناعية.

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