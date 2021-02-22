المحافظات والمواطنين.. توجيهات حكومية عاجلة استعدادا لموجة الطقس السيىء

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

وجه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، برفع درجة الاستعداد والطوارئ في المحافظات التي من المتوقع أن تشهد حالة من عدم الاستقرار في الطقس وسقوط الأمطار الغزيرة ومن بينها المحافظات الساحلية.

وطالب شعراوي، غرفة العمليات المركزية بالوزارة بمتابعة كافة التطورات بالمحافظات على مدار اليومين القادمين حتى استقرار الحالة الجوية.

كما وجه وزير التنمية المحلية، المحافظين بفتح غرف العمليات بالمحافظات وعلى مستوى المراكز والمدن والأحياء، وتواجد فرق الطوارئ والمعدات اللازمة لمواجهة سقوط الأمطار في المواقع المتوقع سقوط الأمطار بها.

وأشار الوزير إلى ضرورة التنسيق المستمر والتعاون بين كافة القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظات خاصة شركات مياه الشرب والصرف الصحي وإدارات المرور والحماية المدنية والصحة للتعامل مع أي أحداث طارئة بسبب سوء الأحوال الجوية المتوقعة.

وأكد اللواء محمود شعراوي، على ضرورة استمرار المتابعة الميدانية لجاهزية بالوعات الصرف الصحي والمعدات الخاصة بالأمطار والأطقم العاملة عليها، والقيام بأعمال مراجعة الإنارة وأعمدة الكهرباء على الطرق الرئيسية والفرعية بنطاق المحافظات.

كما طالب الوزير، بالتنبيه على القيادات المحلية من رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية بالتواجد في الشوارع على مدار اليوم لمتابعة عمليات شفط تراكمات المياه وتمركز سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض للتراكمات لسرعة سحب المياه للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار الغزيرة وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع.

وأهاب وزير التنمية المحلية، بالمواطنين في المحافظات التي ستشهد سوء الأحوال الجوية والمتوقع سقوط الأمطار عليها، توخي الحيطة والحذر عند النزول من منازلهم حرصاً على سلامتهم.

ووجه شعراوي، المحافظين بتعميم بعض التوصيات والإرشادات التي تهم صحة وسلامة المواطنين ومنها تجنب القيادة السريعة على الطرق والابتعاد عن أي أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالي ومساعدة سيارات شفط مياه الأمطار على التحرك بسهولة ويسر وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافة أمان.