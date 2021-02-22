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جوتيريش: نشهد حلقة مفرغة من انتهاكات" حقوق الإنسان في ظل جائحة كورونا

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جوتيريش: نشهد حلقة مفرغة من انتهاكات" حقوق الإنسان في ظل جائحة كورونا جوتيريش: نشهد حلقة مفرغة من انتهاكات" حقوق الإنسان في ظل جائحة كورونا

مصراوي Masrawy

02:58 م الإثنين 22 فبراير 2021

جنيف- (د ب أ):

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الإثنين أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن تفشي على المستوى العالمي له تأثير مدمر على حقوق الإنسان، حيث يغذي الفقر والانقسامات والقمع والكراهية.

وقال في كلمته الافتتاحية لجلسة أعلى هيئة حقوقية في الأمم المتحدة المنعقدة لمدة شهر: "إننا نشهد حلقة مفرغة من الانتهاكات".

وأشار إلى أن أزمة الوباء تؤدي إلى تعميق الفجوة الاقتصادية بين المميزين والمهمشين، مثل النساء والأقليات والمهاجرين.

كما انتقد استغلال بعض الحكومات الوباء كذريعة لسحق المعارضة السياسية.

وقال جوتيريش إن الحركات المتعصبة لتفوق البيض والنازيين الجدد استغلت الوباء لتعزيز صفوفها من خلال سياسات الاستقطاب والتلاعب".

وأضاف: "لقد أصبحت تشكل تهديدا عابرا للحدود الوطنية" داعيا لمكافحة مثل هذه الجماعات المتنامية بعمل عالمي منسق.

ويناقش مجلس حقوق الإنسان، الذي يجتمع عبر الإنترنت وليس في جنيف، أيضا في الأسابيع المقبلة الإجراءات الصارمة التي يتم اتخاذها ضد المعارضة السياسية في ميانمار وبيلاروس، والانتهاكات المستمرة وسط الحرب الأهلية السورية المستمرة منذ عقد من الزمن.

ومن أهم ملامح الجلسة عودة الولايات المتحدة وانقسامات عميقة حول مستقبل المجلس.

وتخلت واشنطن عن مقعدها في أعلى هيئة حقوقية في الأمم المتحدة في 2018 في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد .

وقررت الإدارة الجديدة للرئيس جو بايدن إنهاء المقاطعة الأمريكية وحضور مجلس حقوق الإنسان كدولة مراقبة.

ومع ذلك، أوضح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن بلاده لا تزال لديها مخاوف عميقة بشأن تركيز المجلس بشكل صارم على إسرائيل، وبشأن سجلات حقوق الإنسان الإشكالية لبعض أعضاء المجلس.

ومن المقرر أن يلقي بلينكن خطابا أمام الجلسة يوم غد الثلاثاء.

وكادت الصين وروسيا، العضوان في المجلس، إلى جانب العضو السابق المملكة العربية ، أن يعرقلوا مؤخرا تعيين الدبلوماسية من فيجي وقاضية المحكمة العليا السابقة نزهة شميم خان كرئيس لمجلس حقوق الإنسان.

وذكر دبلوماسيون في جنيف، إن المواجهة بشأن شميم تسلط الضوء على المواقف المختلفة تجاه حقوق الإنسان بين أعضاء المجلس مثل والصين وكوبا وفنزويلا والفلبين وباكستان.

ويدفع هؤلاء الأعضاء في كثير من الأحيان بأن المجلس لا ينبغي أن يتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى من خلال إلقاء اللوم على انتهاكات الحقوق أو من خلال اطلاق التحقيقات.

وقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو اليوم الإثنين، إنه لن يتعاون مع محققي المجلس الذين ربطوا بينه وبين الجرائم ضد الإنسانية.

وقال مادورو إن عملهم هو "أداة سياسية لإحداث تغيير في أو فرض تغيير للنظام في بلادنا".

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مصراوي Masrawy

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