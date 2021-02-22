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مسؤول بيلاروسي: فصلنا محطتنا النووية عن الشبكة يوم السبت

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مسؤول بيلاروسي: فصلنا محطتنا النووية عن الشبكة يوم السبت مسؤول بيلاروسي: فصلنا محطتنا النووية عن الشبكة يوم السبت

مصراوي Masrawy

02:55 م الإثنين 22 فبراير 2021

مينسك - (د ب أ):

نقلت وكالة أنباء "بيلتا" البيلاروسية الرسمية عن النائب الأول لرئيس إدارة السلامة النووية والإشعاعية في وزارة الطوارئ البيلاروسية، قوله إن بيلاروس فصلت محطتها النووية عن الشبكة أمس الاول السبت، كما كان مخططا.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للانباء عن المسؤول الروسي، ليونيد ديدول، قوله في مؤتمر صحفي في مينسك، إنه من الممكن استئناف توليد الطاقة في المحطة، بعد الانتهاء من إجراء الاختبارات.

وقد يتم إجراء الفحص النهائي قبل البدء في التوليد المنتظم للطاقة، في شهري أبريل ومايو المقبلين.

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