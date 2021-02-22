"بكاء وتصفيق" داخل قاعة محاكمة قاتلي "طفل إبشان" في جنايات كفر الشيخ - صور

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كفر الشيخ إسلام عمار:

شهدت جلسة محاكمة المتهمين بقتل طفل يقيم بقرية إبشان التابعة لمركز بيلا في كفر الشيخ، اليوم الاثنين، قراءة الفاتحة على روح الطفل المجني عليه أثناء مرافعة دفاع المجني عليه، من جميع الحضور في قاعة جنايات كفر الشيخ، في مقدمتهم أعضاء دائرة المحكمة.

وأثناء المرافعة بكى سامح سمير، دفاع الطفل المجني عليه، عندما وصف اقتراف المتهمين للواقعة، بينما سانده عددا من المحامين خلال حضورهم الجلسة تضامنا مع الطفل، وأسرته.

وشهدت قاعة المحكمة، تصفيق المحامين الحاضرين للجلسة، المستشار أحمد أبوحسين، مدير نيابة بيلا في كفر الشيخ، عقب انتهاء المرافعة، والتي وصف فيها الجريمة كاملة.

كان المستشار حسام محمد صالح، رئيس محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الرابعة"، أمر اليوم الإثنين، بانتداب محاميين، للدفاع عن المتهمين بقتل طفل بمركز بيلا، وذلك خلال جلسة محاكمتهما.

وشهدت جلسة المتهمين بقتل الطفل عبدالرحمن فاروق علي، 11 عامًا، ويقيم بقرية إبشان التابعة لمركز بيلا، حضورهما بدون محامين للدفاع عنهما، بعد رفض محامين كفر الشيخ الدفاع عنهما، نظرًا لبشاعة الحادث، وكذا لتضامنهم ضمن العديد من أهالي كفر الشيخ مع أسرة الطفل.

وتٌشكل الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات كفر الشيخ، المحكمة من المستشار حسام محمد صالح، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد السيد عبده، وعصام خليفة، وسكرتارية محمد خليفة، ومحمد صبحي، وبحضور المستشار أحمد أبوحسين، مدير نيابة بيلا، وعلي الشرقاوي، وكيل نيابة بندر كفر الشيخ، وذلك في أحداث القضية رقم 10940 لسنة 2020 جنايات مركز شرطة بيلا، والمقيدة برقم 2643 لسنة 2020 كلي كفر الشيخ.

تعود التفاصيل إلى يوم 29 أكتوبر 2020، بارتكاب كل من "أحمد.م.ز.ع"، 29 عامًا، سائق توك توك، ويقيم بالعزبة الحمراء، التابعة لمركز نبروه، بمحافظة الدقهلية، و"توكل.ز.ع.ا"، 51 عامًا، عامل، قتل الطفل المذكور، وذلك بعد خطفهما الطفل، بإلقائه حيًا في مياه ترعة، من أجل مساومة أسرته للحصول على فدية 500 ألف جنيه، مقابل إطلاق سراحه.

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