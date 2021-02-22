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أحراز "سفاح الجيزة" في قتل شقيقة زوجته: للمتهم بالنقاب

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أحراز "سفاح الجيزة" في قتل شقيقة زوجته: فيديو للمتهم بالنقاب أحراز "سفاح الجيزة" في قتل شقيقة زوجته: للمتهم بالنقاب

مصراوي Masrawy

02:57 م الإثنين 22 فبراير 2021

كتب- صابر المحلاوي:

تسلمت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار حسين مسلم، اليوم الاثنين، كتاب نيابة جنوب الجيزة، بشأن إعلان الشهود في ثاني جلسات محاكمة قذافي فراج المعروف بـ"سفاح الجيزة"، في اتهامه بقتل نادين، الطالبة بكلية الحقوق، شقيقة إحدى زوجاته عمدًا مع سبق الإصرار.

وفضت المحكمة الأحراز المقدمة من قبل النيابة العامة، في القضية، والتي هي عبارة عن مجموعة أسطوانات مدمجة تتضمن عدة مقاطع ، يظهر فيها المتهم أثناء تجوله في أحد الشوارع، ويحمل في يده حقيبة، وبعض الفيديوهات يظهر خلالها أثناء ارتداءه النقاب".

كان المستشار حماده الصاوي النائب العام قد احال المتهم "قذافي فراج" إلى "محكمة الجنايات" في أربعة قضايا بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالقاهرة، والمنتزه بالإسكندرية؛ لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا أربعة -هم زوجته وسيدتان ورجل- مع سبق الإصرار خلال عامي 2015، 2017، وإخفائه جثاميهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك.

كانت "النيابة العامة"، أقامت الدليل قِبَل المتهم في القضايا الأربعة من شهادة سبعة عشر شاهدًا، واعترافات المتهم في التحقيقات، واستخراج رفات جثامين المجني عليهم من الأماكن المدفونة بها، وما ثبت بتقارير الصفة التشريحية لتلك الجثامين وتطابق البصمات الوراثية المأخوذة منها مع مثيلتها المأخوذة من ذوي المجني عليهم، وما ثبت بتقارير "الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية" بشأن فحص الآثار المرفوعة من أماكن استخراج الجثامين، فضلًا عن محاكاة المتهم لكيفية ارتكابه الوقائع الأربعة.

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