"الأمن العام": ضبط 241 تاجر مخدرات وتنفيذ 61 ألف حكم قضائي

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

نفذ قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، حملات موسعه لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة الأخيرة، عن ضبط 178 قطعة سلاح ناري، و241 قضية مخدرات، وتنفيذ 61683 حكم قضائي متنوع، و2 تشكيل عصابي، ضما 4 متهمين، ارتكبوا 10 حوادث متنوعة.

كما أثمرت الجهود عن ضبط 24 من القائمين بأعمال البلطجة، و195 دراجة نارية مخالفة، و15092 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 66 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 8 منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.