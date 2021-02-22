بقيمة 2 مليون جنيه.. إحباط ترويج 25 ألف قرص لمخدر التامول في مطروح

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

احبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، ترويج 25 ألف قرص لمخدر التامول في مطروح .

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط أحد العناصر الإجرامية بمحافظة مطروح تخصص في الإتجار بالعقاقير المخدرة وترويجها على عملائه متخذاً من دائرة قسم شرطة مطروح مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني - الأمن العام) وبالاشتراك مع مديرية أمن مطروح، تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة مركز شرطة مطروح وبحوزته 25 ألف قرص مخدر لعقار التامول - مبلغ مالي - هاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي (2,000,000 اثنان مليون جنيه تقريباً).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.