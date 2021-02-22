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"الفيسبوك" يتسبب في إقالة مديرة الخطوط الجوية التونسي بعد شهر من تكليفها .. شاهد التفاصيل

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"الفيسبوك" يتسبب في إقالة مديرة الخطوط الجوية التونسي بعد شهر من تكليفها .. شاهد التفاصيل "الفيسبوك" يتسبب في إقالة مديرة الخطوط الجوية التونسي بعد شهر من تكليفها .. شاهد التفاصيل
لم يمر شهر على تكليفها بالمهمة

أعلنت وزارة النقل التونسية إقالة المديرة العامة لشركة الخطوط الجوية التونسية ألفت الحامدي التي عينت في في يناير الماضي>

وأوضح وزير النقل معز شقشوق في تصريح إذاعي عن دوافع الإقالة هناك تراكم لعديد الأخطاء.. منها خرق واجب التحفظ ونشر وثائق على فيسبوك وهذا غير مقبول وفقًا لفرانس برس.

وتابع الوزير: كما دعوناها لاجتماع صباح اليوم (الاثنين) للنظر في وضعية الشركة ورفضت، وهذا عدم احترام لسلطة الإشراف.

والحامدي مهندسة ثلاثينية وخبيرة في إدارة المشاريع الكبرى ودخلت في خلاف منذ توليها مسؤولية الإشراف على شركة الطيران التونسية مع النقابة المركزية.

وتواجه شركة الطيران التونسية صعوبات إضافية تتمثل في تفاقم تأثير قرارات مواجهة وباء كوفيد-19 على الدخل المالي والتراجع الكبير في عدد المسافرين، وتضم الشركة التي لا يتجاوز أسطولها 28 طائرة من بينها 15 قيد التشغيل حاليًا وحوالي ثمانية آلاف موظف.وزارة النقل التونسية شركة الخطوط الجوية التونسية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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