"خطة شيطانية ونقاب مزيف".. إسدال الستار على قضية "الزوجة الخائنة وعشيقها" في البحيرة

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مصراوي Masrawy

البحيرة - أحمد نصرة:

أسدلت محكمة جنايات دمنهور، اليوم الاثنين، الستار على واقعة مقتل سائق، والمتهم فيها زوجته وعشيقها وصديقه في محافظة البحيرة.

وقضت المحكمة بالإعدام شنقًا " هشام.ش.ع"'، و "حسام.ع.ا " بتهمة قتل سائق بمساعدة زوجته، في كفر الدوار، بمحافظة البحيرة، كما قضت المحكمة، بالسجن المشدد 15 عامًا لكل من:"عبدالرحمن.م.ا" ، و "ميادة.ا.م" و"إسماعيل.م.إ"، وإلزامهم بالمصاريف الجنائية.

ترجع أحداث الواقعة إلى بلاغ لمركز كفر الدوار، بالعثور على جثة "شريف.ا.ج" 28 عامًا، سائق ومقيم في "النشو البحري" التابعة لمركز كفر الدوار، داخل سيارة ملاكي خاصة به متوقفة على حافة مصرف أمام محولات كهرباء جنوب كفر الدوار.

بتوقيع الكشف الطبي تبين وجود آثار جرح بعنق المجنى عليه، ووجود شبهة جنائية، وجرى تشكيل فريق بحث جنائي توصل إلى وجود علاقة غير شرعية بين زوجة المجني عليه" ميادة.ع " 23 عامًا، وسائق يدعى " هشام.م " 37 عامًا ويقيم بنفس القرية منذ حوالى عام.

وأضافت التحريات باتفاق الزوجة مع عشيقها على استدراج المجني عليه وقتله والاستعانة فى ذلك بـ2 من أصدقاء الزوج " عبد الرحمن. م" 21 عامًا، عاطل و"حسام.ع" ، وبضبطهم اعترفوا بارتكاب الجريمة وأرشدوا عن الحبل المستخدم فى الحادث.

واعترفت الزوجة بالهرب من بيت الزوجية عدة مرات، وتوتر علاقتها مع زوجها بعد علمه بخيانتها، فوضعت خطة شيطانية مع عشيقها للتخلص منه عن طريق استدراجه بداعي طلب توصيلة بالسيارة التي يعمل عليها.

استعان العشيق بصديق له يقلد الأصوات، اتصل بالمجني عليه هاتفيا مدعيًا أنه سيدة وطلبت منه توصيلها وزوجها المريض من مستشفى كفر الدوار العام لبلدتهما بأبو حمص.

تنكر العشيق في زي سيدة بنقاب وانتظر أمام المستشفى مع صديق له تظاهر بالمرض، واستقلا سيارة المجني عليه، وأثناء الطريق انقض عليه العشيق الذي كان يجلس بالخلف، وخنقه بحبل كان يخفيه داخل ملابسه، وساعده صديقه الذي يجلس في الأمام في شل حركته، ثم قيادة السيارة والانحراف بمقدمتها بأحد المصارف المجاورة للطريق الزراعى، تاركين ضحيتهما بداخلها.

عقب ذلك تخلص المتهمان من الحبل واستقلا سيارة صديق لهما كان يسير خلفهما بسيارته عائدين إلى قريتهما، وبإحالة المتهمين إلى محكمة جنايات دمنهور قضت بحكمها المتقدم.