أخبار عاجلة

الأسبوع في 8 صور: تجمُّد شلالات نياجرا وثوران بركاني عنيف في إيطاليا -
شاهد .. "خطاك السوء سيدي".. مواطنون يعبرون بعفوية عن حبهم لولي العهد -
الكويت تدين بشدة مواصلة الميليشيات الحوثية استهداف المدنيين في السعودية -
"العثيمين" يندِّد بشدة بهجوم "الحوثي" على الرياض بصاروخ باليستي وبعدد من المسيّرات لاستهداف المدنيين -
مصر تسجّل 588 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و49 وفاة -
شاهد .. "صحة" بيشة تواصل حملتها التوعوية والوقائية بالبشائر -
الفتح محطة الهلال لمصالحة جماهيره.. والنصر والاتحاد في مواجهة القادسية وأبها -
دول خليجية تتضامن مع موقف السعودية الرافض لتقرير أمريكي بشأن خاشقجي -
تأجيل مواجهة فريقَيْ ضمك والشباب 24 ساعة بسبب ظروف الطيران -
"الحجرف" يدين استهداف "الحوثي" للرياض وخميس مشيط وجازان بهجوم باليستي وطائرات مسيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

تغريم 47 مواطنًا لعدم ارتداء الكمامة في الشرقية

Print
تغريم 47 مواطنًا لعدم ارتداء الكمامة في الشرقية تغريم 47 مواطنًا لعدم ارتداء الكمامة في الشرقية

مصراوي Masrawy

02:35 م الإثنين 22 فبراير 2021

الشرقية – فاطمة الديب:

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، تغريم 47 مواطنًا؛ لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال المحافظ، في بيان له، إن لجان المتابعة الميدانية شنت حملات بمختلف مداخل ومواقف مدينة الزقازيق؛ لمتابعة مدى التزام السائقين والمواطنين بارتداء الكمامة الواقية للحد من خطر انتشار .

وأوضح المحافظ، أن الحملات أسفرت عن تغريم 47 مواطنًا من ركاب المواصلات العامة ورواد المحال التجارية بمدينة الزقازيق؛ لعدم التزامهم بارتداء الكمامة الواقية، وذلك تحصيل الحد الأدنى من الغرامة الفورية على المخالفين بقيمة 50 جنيه لكل مخالف، طبقًا للتعليمات الصادرة في هذا الشأن.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصر تسجّل 588 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و49 وفاة

مصر تسجّل 588 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و49 وفاة

سوريا.. مصرع 3 أشخاص على الأقل جراء اندلاع حريق في مخيم الهول بالحسكة

سوريا.. مصرع 3 أشخاص على الأقل جراء اندلاع حريق في مخيم الهول بالحسكة

تركي آل الشيخ يشيد بشعبي مصر والسعودية: سالت دماؤهم في حروب الأمة

تركي آل الشيخ يشيد بشعبي مصر والسعودية: سالت دماؤهم في حروب الأمة

إصابة 19 شخصا بفيروس كورونا في كفر الشيخ

إصابة 19 شخصا بفيروس كورونا في كفر الشيخ

شبكة عيون الإخبارية